أخبار السيارات| ميتسوبيشي تنافس رينو بسيارة كولت.. وبيجو 2008 عائلية بـ700 ألف جنيه

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

ميتسوبيشي تنافس رينو بسيارة "كولت" الجديدة

كشفت ميتسوبيشي عن سيارتها الجديدة "كولت" التي تعود للأسواق بتصميم عصري ومواصفات تكنولوجية متطورة، لتنافس بقوة طرازات رينو في فئتها.



دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

أعلنت دودج عن إيقاف إنتاج أقوى نسخة من طراز تشارجر دايتونا قبل طرحها رسميًا، في خطوة أثارت دهشة عشاق الأداء العالي.



تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

اتهمت تويوتا بعض الشركات المنافسة ببيع سيارات "هجينة مزيفة" لا تحقق الكفاءة المعلنة في استهلاك الوقود، مما أثار جدلاً واسعًا في سوق السيارات.



ولاية أمريكية تقرر فجأة إلغاء رخص قيادة سائقي الشاحنات لغير المواطنين

أصدرت ولاية أمريكية قرارًا مثيرًا للجدل بإلغاء رخص القيادة الممنوحة لسائقي الشاحنات غير المواطنين، ما أثار مخاوف من أزمة نقل حقيقية.



بيجو 2008 عائلية بـ700 ألف جنيه | صور

تطرح بيجو سيارتها 2008 العائلية في السوق المصري بسعر يبدأ من 700 ألف جنيه، مع تصميم أنيق ومساحة داخلية رحبة تناسب الاستخدام اليومي.

