من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل مكرونة بالتونة والجبن

تعتبر طريقة عمل معكرونة بالتونة والجبن، وهي من الوجبات قليلة السعرات الحرارية، وهي وجبة سريعة التحضير وبسيطة المكونات، وهي خفيفة على المعدة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل مكرونة بالتونة والجبن، وهي من الأكلات الإيطالية الشهية واللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في أقل ظن ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل مكرونة بالتونة والجبن

طريقة عمل مكرونة بالتونة والجبن

مقادير طريقة عمل مكرونة بالتونة والجبن :

100 جرام مكرونة

100 جرام تونة في الزيت

3 ملعقة كبيرة قشطة

3 ملعقة كبيرة جبن كريمي

3 ملعقة كبيرة مايونيز

½ بصلة مفرومة

2 طماطم مقطعة مربعات

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون، لتحمير البصل

1 مكعب مرق دجاج

3 ملعقة كبيرة بقسماط، لرش الوجه

1 ملعقة صغيرة بهار، أو حسب الرغبة

ملح، حسب الرغبة

طريقة عمل مكرونة بالتونة والجبن :

_ نسلق المكرونة مع قليل من الملح والزيت.

_ في مقلاة على النار، نسحن الزيت ثم يضاف البصل ،ونتركن حتى يتحمر.

_ يضاف الطماطم، البهارات، المرق ورشة الملح، ونقلب المزيج حتى يتجانس ثم تضاف التونة.

_ في صينية، نسكب المكرونة المسلوقة، ثم نسكب فوقها خليط التونة كطبقة ثانية.

_ في وعاء، نخلط المايونيز مع الجبن والقشطة. ونقلب المزيج جيداً.

_ نضع مزيج المايونيز فوق طبقة التونة، ثم نرش البقسماط على الوجه.

_ ندخل صينية المكرونة بالتونة والجبن في الفرن، بعد إشعاله من أعلى فقط حتى يحمر البقسماط.