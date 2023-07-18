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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل معكرونة بالجبنة والقشطة

طريقة عمل معكرونة
طريقة عمل معكرونة بالجبنة والقشطة

تعتبر طريقة عمل معكرونة بالجبنة والقشطة، من الوصفات الإيطالية، وتتميز بأنها وصفات سهلة وبسيطة كما أنها غنية بالقيمة الغذائية العالية.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل معكرونة بالجبنة والقشطة، وهي من الاكلات الإيطالية ، ويمكن تحضير هذه الوجبة  في اقل ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل معكرونة بالجبنة والقشطة

 

طريقة عمل معكرونة بالجبنة والقشطة

 

 

مقادير طريقة عمل معكرونة بالجبنة والقشطة :

500 جرام معكرونة

4 صدور دجاج

1 بصلة متوسطة

3 فص ثوم مفروم

1 مكعب ماجي

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بهارات

1 كوب فطر مقطع

1 فلفل رومي

2 ملعقة مايونيز

1 كوب جبن شيدر مبشور

½ كوب قشطة

½ كوب جبن سائل

1 بصل أخضر مقطع صغير

بقدونس للزينة

 

طريقة عمل معكرونة بالجبنة والقشطة :

_ نسلق المعكرونة مع مكعب ماجي ونصفّيها.
_ نحمر البصل مع الثوم ويضاف اليه شرائح الدجاج ونتبل بالبهارات والملح.
_ نترك على النار حتى ينضج الدجاج ثم يضاغ الفطر، الفلفل الرومي وقلّبي جيداً.
_ نضع القشطة، الجبن السائل والمايونيز ونقلب جيداً.
_ نضع المعكرونة مع الخليط ّ.
_ نضع في طبق الفرن، ونضع الجبن الشيدر على الوجه، وندخلها الفرن بعد تحميته من الأسفل حتى تذوب الجبنة ثم نقدمها ساخنة.

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