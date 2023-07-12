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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ المكسيكي.. طريقة عمل سلطة الأرز بالخضار المشوي

طريقة عمل سلطة الأرز
طريقة عمل سلطة الأرز بالخضار المشوي

تعتبر طريقة عمل سلطة الأرز بالخضار المشوي، سهلة، وهي مقتبسة من المطبخ المكسيكى، والتي يمكن تقديمها لأسرتك مع وجبة الغداء أو كوجبة خفيفة للعشاء.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة الأرز بالخضار المشوي، وهي من الأكلات المكسيكية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة.

وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية:

 

طريقة عمل سلطة الأرز بالخضار المشوي

.

طريقة عمل سلطة الأرز بالخضار المشوي

 

مقادير طريقة عمل سلطة الأرز بالخضار المشوي:

6 فصوص ثوم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 رشة ملح صخري

1 بصلة حمراء، مقطعة شرائح سميكة

1 فلفل أحمر، مقطع إلى أرباع

4 ملعقة صغيرة صوص السمك

عصير 1 حبة ليمون

1 ملعقة كبيرة سكر بني

½ كوب كزبرة

½ ريحان

¼ كوب نعناع

1 كوب أرز بسمتي أبيض

2 ملعقة كبيرة فول سوداني، مسحوق

 

طريقة عمل سلطة الأرز بالخضار المشوي :

- نضع الثوم، زيت الزيتون والملح في رقائق الألومنيوم، اثني الرقائق فوق الخليط، ونضع الرقائق على الشواية.

- نخلط صوص السمك مع السكر وعصير الليمون.

- نشوي البصل الأحمر مع الفلفل الأحمر وبعضاً من زيت الزيتون والملح على الشواية.

- نفرم جميع الأعشاب.

- نخلط الأعشاب مع الأرز والصوص والخضار المشوي ثم نزين الوجه بالفول السوداني.

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