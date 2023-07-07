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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ المصري.. طريقة عمل الكشري الأصفر على أصوله

طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري الأصفر

الكشري الأصفر، من أهم الأكلات الشعبية في الوطن العربي، وخاصة في مصر، ويفضلها الكثير من الأشخاص، فهو يتميز بطعمه اللذيذ ومكوناته المختلفة والمتعددة.

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكشري الأصفر، وهو من الأكلات المصرية الشهية واللذيذة، ويمكن تحضيرها في أقل من 45 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل الكشري الأصفر

 

طريقة عمل الكشري الأصفر

 

 

مقادير طريقة عمل الكشري الأصفر :

½ كيلو جرام أرز مغسول

¼ كيلو جرام عدس أصفر

1 ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كمون

1 مكعب مرقة دجاج

رشة بصل باودر

رشة ثوم باودر

2 ملعقة كبيرة زيت

1 حبة بصل مكعبات

 

طريقة عمل الكشري الأصفر :

_ نضع قليلا من الزيت فى قدر مع البصلة المقطعة ونقوم بتشويحها.

_ يضاف الملح والفلفل والكمون ومكعب المرقة إلى البصل ونقلب كل المكونات.

_ يضاف الأرز بالعدس ونقلبه مع إضافة رشة الثوم والبصل البودرة حتى يسخن الأرز. 

_ ثم يضاف إليه المياه الساخنة وعندما تغلي نقلل درجة حرارة النار حتى إتمام نضج الأرز. 

_ ثم نقدن الأرز بالعدس الأصفر مباشرة مع البيض المسلوق.

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