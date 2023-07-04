حلوى أمريكية.. طريقة عمل تارت التشيز كيك بخطوات سهلة في المنزل

طريقة عمل تارت التشيز كيك بالفراولة والفانيلا، وهو من الحلى العالمية الجديدة واللذيذة، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل تارت التشيز كيك، وهي من الحلويات الأمريكية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من 45 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل تارت التشيز كيك

طريقة عمل تارت التشيز كيك

مقادير طريقة عمل تارت التشيز كيك :

½ كوب بسكويت

1 كوب مكاديميا

½ كوب زبدة، مذابة

للحشو :

½ 2 كوب جبن كريمي

½ كوب سكر ناعم

1 ملعقة صغيرة معجون فانيلا

2 بيض

⅓ كوب كريمة سميكة القوام

للفراولة :

2 كوب فراولة، مقشرة، مقطعة أنصاف أو أرباع

2 ملعقة كبيرة سكر ناعم

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة تارت التشيز كيك :

_ نطحن البسكويت والمكاديميا في معالج الطعام حتى يصبح فتات.

_ يضاف الزبدة واستمري في الخفق حتى يتجانس المزيج.

_ ننقل الخليط إلى قالب تارت مربع بمقاس قاعدة 22 × 22 سم.

_ نضغط على المزيج لتغطية القاعدة وجوانب القالب.

_ نضع القالب على صينية الفرن ثم أدخليه البراد لمدة 15 دقيقة أثناء تحضير الحشو.

_ لعمل الحشو، نخفق الجبن الكريمي مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج ناعماً.

_ يضاف البيض حتى يتجانس، ونخفق الكريما حتى تتجانس.

_ نسخن الفرن إلى 160 درجة مئوية / 140 درجة مئوية للفرن المزود بمروحة.

_ نسكب الحشو في وعاء التارت، ونخبز التارت لمدة 30 دقيقة أو حتى يتماسك (ولكن لا يزال ليناً قليلا).

_ نغلق الفرن ونترك التارت يبرد في الفرن مع فتح الباب قليلاً.

_ نترك التارت البراد لمدة 3 ساعات، في الوقت نفسه، نحضر الفراولة المشوية.

_ نسخن الفرن 220 درجة مئوية / 200 درجة مئوية للفرن المزود بمروحة.

_ نضع جميع المكونات في صحن فرن بطول 20 سم × 30 سم ثم نقلب حتى يغطى.

_ نغطي الفراولة بالفرن لمدة 5 دقائق أو حتى تلين الفراولة ويذوب السكر.

_ ننقل المزيج إلى وعاء ونتركه حتى يبرد، ونقدم تارت التشيز كيك عبر تقطعيه إلى 8 شرائح ونسكب عليه الفراولة والشراب.