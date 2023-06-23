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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ اللبناني .. طريقة عمل كباب باللبن الشهية

طريقة عمل كباب باللبن
طريقة عمل كباب باللبن  

تعتبر طريقة عمل كباب باللبن  وصفة غريبة للبعض، إلا انها شهية ومختلفة، وهي من وصفات المطبخ اللبناني، والتي يشتهر تحضيرها بشكل كبير، وتتمتع بمذاق شهي ومختلف للغاية.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كباب باللبن، وهي من الأكلات اللبنانية، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي ٣ اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

 

طريقة عمل كباب باللبن

 

طريقة عمل كباب باللبن

 

 

مقادير طريقة عمل كباب باللبن :

للكباب :

500 جرام لحم مفروم

1 بصل مفروم ناعم

½ كوب بقدونس طازج مفروم

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب ماء مغلي

 

للبن :

1 كيلوغرام زبادي

1 كوب ماء بارد

2 ملعقة كبيرة نشا

1 مكعب مرق دجاج

½ ملعقة صغيرة ملح

 

للتقلية :

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

6 فصّ ثوم مفروم

½ كوب كزبرة طازجة مفروم

¼ كوب بقدونس طازج

 

طريقة عمل كباب باللبن :

_ لتحضير الكباب، نضع في بولة كبيرة كل من: اللحم، البصل، البقدونس، الملح، الفلفل الأسود.

_ نعجن جميع المكوّنات السابقة بيديكِ حتى تتجانس.

_ نشكّل اللحم على هيئة كرات متساوية، ثم نرصّها في صينية.

_ نضع زيت الزيتون في قدر كبير، ثم نشغّل نار متوسّطة وبمجرّد أن يسّخن الزيت نضع كرات اللحم حتى تتحمّر ونقلبها على الجانبين حتى تتحمّر من كل الجهات.

_ نضيف الماء المغلي إلى الكباب ونترك الخليط على نار هادئة حتى ينّضج الكباب.

_ لتحضير اللبن، نضعي الزبادي في قدر كبير، ويضاف عليه كل من: الماء البارد، النشا، مكعب مرق الدجاج، الملح ونقلّب جميع المكوّنات معًا ثم نضع القدر على نار متوسّطة.

_ نترك خليط الزبادي على النار حتى يصل إلى درجة الغليان مع الاستمرار في التقليب، ثم يضاف خليط الكباب على خليط الزبادي.

_ لتحضير التقلية، نضع زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، وبمجرد أن يسّخن الزيت نضع الثوم المفروم حتى يصبح لون الثوم ذهبي، ثم يضاف الكزبرة، ونقلب هذه المكونات معًا.

_ نسكب خليط التقلية على خليط الكباب والزبادي، ثم يضاف البقدونس الطازج، ونقلب جميع المكونات وبعد دقائق نسكب كباب باللبن في طبق التقديم بجانب الأرز.

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