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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل أرز بالبخار المدخن بالدجاج والمكسرات

صدى البلد

يعد الأرز من الأطباق الرئيسية التي نقدمها بشكل يومي على مائدة الطعام، لذلك نقدم إليك طريقة جديدة لتحضير الأرز وهو الأرز البخاري المدخن، وتشتهر به بعض الدول الخليجية، ويقدم الأرز البخاري بالعديد من الطرق المختلفة، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج والمكسرات.

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المكونات:

حبة فحم «للتبخير».
4 أكواب أرز بسمتي.
دجاجتان «مقطع ومنظف».
نصف كوب زيت.
بهارات مشكلة.
ملح.
ورق غار.
فلفل أسود.
كمون.
زبيب.
كاجو.
لوز.

طريقة التحضير:

- سخني الزيت في وعاء وقلبي قطع الدجاج قليلاً.
- وزعي فوق الدجاج البهار المشكل والملح والكمون والفلفل الأسود وقلبي حتى يصبح الدجاج محمرا وذهبي اللون.
- ارفعي الدجاج وضعيه في طبق واتركيه جانبا.
- أضيفي لنفس القدر المكسرات وقلبي حتى تحمص المكونات .
- أضيفي نحو 5 أكواب من الماء واتركيه حتى يغلي على نار عالية.
- أضيفي الأرز واتركيه لمدة 3 دقائق يغلي على نار عالية.
- أضيفي قطع الدجاج المحمرة والزبيب وخففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 40-45 دقيقة حتى ينضج الأرز والدجاج.
- سخني الفحم ليصبح جمرا، ضعي قطعة صغيرة من ورق الألمنيوم على سطح الأرز وضعي فيها قطرات من الزيت، ضعي الفحم في الزيت ليتصاعد دخان، ضعي الغطاء على الوعاء واتركيه لمدة دقيقة ثم تخلصي من الفحم.
- اسكبي الأرز في طبق التقديم ورتبي الدجاج فوقه وزيني وجه الطبق بالمكسرات المحمصة، ويصبح طبقك جاهزا للتقديم.

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