أسرع وسية للانتعاش .. طريقة تحضير مشروب الكنتالوب بالنعناع

يعد مشروب الكانتلوب بالنعناع افضل عصير في حر الصيف و مهم جدا اثناء المذاكرة و الامتحانات حيث انه يمنع البرد وهو من الأشياء المفضلة لدي الكثيرين ..

ونستعرض طريقة تحضير عصير الكنتالوب بالنعناع المثلج..

مقادير عمل عصير الكنتالوب بالنعناع بطريقة سهلة وسريعة :

3 أكواب من الكنتالوب.

نعناع فريش.

كوب عصير الليمون.

2 كوب ماء.

طريقة تحضير عصير الكانتلوب

يخلط مكعبات الكنتالوب مع عصير الليمون والماء وسيرب النعناع.

ثم يسكب العصير في أكواب العصير ويزين بأوراق النعناع.

نصائح تقديم عصير كنتالوب النعناع بطريقة وسريعة:

يقدم مشروب مثلج في فصل الصيف.

يفضل وضع بعض من مكعبات الثلج في كوب العصير.