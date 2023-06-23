أشخاص ممنوعون من تناول الكبدة| تعرف عليهم

تعد الكبدة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة والمفيدة للجسم، وهي من الأطعمة الشعبية، التي ينتشر بيعها في سندوتشات سريعة، وهى سهلة التحضير لذلك يفضلها الكبار والصغار، لكن الإفراط في تناولها يسبب مشكلات كثيرة ويشكل خطورة على الصحة .. كما أن بعض المرضي ممنوعون من تناول الكبدة نهائيا نرصد هذه الفئات وفقا لموقع "My Food Data"

فئات ممنوعة من الكبدة



مرضى القلب والضغط

تناول الكبدة بكثرة يسبب مشاكل لمن يعاني من ضغط الدم.

لان الكبد من الأطعمة الغنية بالكوليسترول ، وقد يكون له تأثير سلبي على القلب وضغط الدم ، وقد تسبب بعض المشاكل لمرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

مرضي الكوليتسرول والسكر

إن الكبدة غنية بالكوليسترول، وبالتالي فهي من الأطعمة غير المناسبة لمرضى الكوليسرول والسكر

حصوات الكلى

قد يؤدي تناول المزيد من البروتينات إلى زيادة عمل الكليتين، لكنه يتسبب في إنتاج الفضلات، تلعب الكلى دورًا رئيسيًا في التخلص من الفضلات والمواد غير المفيدة للجسم، لذا فإن الأطباء لا يوصون بتناول الكبد لأنه يتسبب في الإصابة بمشكلات صحية خطيرة لمرضى الكلى

النقرس

تحتوي الكبدة على نسبة كبيرة من البيورينات (Purines) التي تساعد في إنتاج حمض اليوريك (Uric acid) بالجسم.

يتسبب ارتفاع هذا الحمض بالجسم في الإصابة بمرض النقرس، وهو نوع من التهاب المفاصل، والذي يؤدي إلى تورم المفاصل وآلام شديدة بها.

يؤدي تناول الكبد أكثر من مرتين في الأسبوع إلى التهاب المفاصل وتورمها.

المرأة الحامل

تسبب الكبدة الإصابة بفرط فيتامين أ، وعلى الرغم من أن الفيتامين له فوائد إلا أنه يشكل خطورة على الأجنة والأطفال عند كثرته عند المعتاد، لذلك ينصح بالبعد عن تناول الكبدة خلال فترة الحمل.

الكبدة من الأطعمة التي تتراكم فيها الجراثيم والبكتيريا وتتماثل في ذلك مع أنواع اللحوم المختلفة، لذلك لا ننصح أبدًا بتناولها نيئة.