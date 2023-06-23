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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل التكاليف وصحية.. طريقة عمل مرقة الدجاج في البيت

مرقة الدجاج
مرقة الدجاج

مرقة الدجاج .. تضفي على الأطباق نكهة مميزة للطعام لايستغنى عنها أي بيت، وبسبب إنتشار  المواد المسرطنة والمواد الحافظة والمهرمنة في أطعمتنا وانتشار الثلوث وخاصة مرق الدجاج، فهناك طرق عديدة ومتنوعة لعمل مرقة الدجاج لكي تكون مثل الجاهزة ومضمونة أيضا، ولتوفير المال سوف نقدم لكي طريقه عمل مرقة الدجاج بكل سهولة وباقل التكاليف وصحية .

مرقة دجاج صحية في البيت

مقادير مرقة دجاج :

1 دجاجة كاملة.
2 حبة بصل مقطع مكعبات.
3 حبات جزر كبير.
6 فصوص من الثوم.
عود من الكرفس أو البقدونس.
ملعقة صغيرة من الكركم.
عود قرفة.
3 أوراق لورا.
1 ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
ملح.

طريقة عمل مكعبات مرقة دجاج :

نضع جميع المقادير في إناء وننزل بلتر من الماء ثم نرفعه علي النار وعندما يبدأ في الغليان نهدئ عليه النار ونتركه حتي يتم نضج الدجاجة ثم نرفعه من علي النار ونقوم بإزالة الدجاجة وعود القرفة وأوراق اللورا.
ننتظر حتي يهدأ مرق الدجاج ثم نقوم بضربه في الخلاط ضرباً ناعماً جداً مع باقي الخضار والتوابل الموجودة في المرقة.
ننزل بالخليط في مكعبات الثلج أو في قالب السيليكون ونضعها في الفريزر حتي تتجمد.
نخرج المكعبات من الفريزر ونخرجها من القوالب ثم نقوم بوضعها في علبة ثلاجة أو في كيس بلاستيك ووضعها داخل الفريزر.

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