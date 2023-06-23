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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذروا.. أطعمة تسبب التسمم حال تناولها باستمرار في الحر

أطعمة تسبب التسمم
أطعمة تسبب التسمم الغذائي

يعشق الكثيرون تناول الاطعمة في المطاعم ، ويفضلون ماكولات التيك اواي، ولا تكتمل خروجاتهم بدون تناول وجبات المحلات والمطاعم ، لكن في ظل هذا الجو شديد الحرارة ، تصبح هذه العادة غير محمودة العواقب وتؤثر بشكل كبير علي الصحة ، وقد تصل الي الاصابة بالتسمم الغذائي ، بسبب تفاعل البتكتريا مع هذه الاطعمة بسبب الحر ، لذلك نرصد بعض الاطعمة التي قد تتعرض للتلف بسبب الحر ويؤدي تناولها في المطاعم إلى اضرار صحية خطيرة .. 

وحسب الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية التي أكدت لصدى البلد ان هناك أطعمة يجب الامتناع عن تناولها نهائيا في المطاعم ومحلات الأكل لانها قد تسبب اضرار صحية خطيرة ومن هذه الاطعمة : -

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أطعمة لا تأكلها في المطاعم:

السوشي

فن تحضير السوشي يتطلب دقة ومكونات طازجة، وفي المطاعم غير المتخصصة قد لا يتم التعامل مع الأسماك النيئة أو تخزينها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى مخاطر صحية محتملة مثل العدوى الطفيلية

البرجر نصف تسوية

عندما لا يتم طهي اللحم البقري المفروم جيدًا فغالبًا ما تبقى البكتيريا عالقة به ولا يتم القضاء عليها تمامًا، فهذا ما يحدث عندما تقوم بطلب البرغر نصف التسوية والمصنوع من اللحم المفروم ، وفي حالة طلب البرجر من المطاعم يجب أن يكون كامل التسوية لضمان القضاء على كافة الميكروبات والجراثيم الموجودة بالأسطح وفي أنحاء اللحم ، وبشكل عام لا يجب تناول أي لحوم نصف تسوية لأن هذا لا يضمن التخلص من أي بكتيريا ضارة موجودة بها.

شرائح اللحم

يمكن أن تكون شرائح اللحم محفوفة بالمخاطر، إذ تختلف جودتها بشكل كبير من مكان لآخر، ما يجعلها وجبة غير آمنة.
اللحوم الحمراء ، ويتطلب هضم البروتين الموجود في اللحوم الكثير من الطاقة، ما ينتج عنه عملية حرارية تعرف باسم التوليد الحراري، بالتمسك بالأطعمة الخفيفة في البروتين، يمكن أن يأخذ من 50 إلى 100% طاقة أكثر لتكسير االبروتين مقارنًة بالكربوهيدرات، لذا يوصي خبراء التغذية بتقليل تناول اللحوم الحمراء في الصيف.

وجبات الدجاج

كلما كانت الوجبة تحتوي على العديد من الأطعمة كلما زادت فيها كميات الدهون غير الصحية، فتكون مكونة من الدجاج أو اللحم وتزداد المخاطر إذا كان ساندوتش يحتوي على الكاتشب والمايونيز ، فضلًا عن البطاطس المقلية والمشروب الغازي فكلها عناصر ضارة بالصحة وخاصةً إذا تناولتها معًا.

السلطة الخضراء

يتصور كثير من الأشخاص أن السلطة وجبة صحية ولا مشكلة من طلبها في المطاعم وهذا أيضًا أمر خاطئ، حيث أنه يصعب التأكد من طريقة غسل مكونات السلطة جيدًا وخاصةً أنها معرضة للتلوث بشكل كبير ، فيمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة.

الأطعمة الدهنية

تعتبر الأطعمة الدهنية والأطعمة السريعة والمقلية، يمكن أن تسبب عددًا من الأمراض، خاصة خلال فصل الصيف، لأنها يمكن أن تزيد من حرارة الجسم وتقلل من مناعتك.

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