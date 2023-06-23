آمراض تصيب صغار السن في الصيف| احذروا

فى فصل الصيف يصاب الأطفال ببعض الأمراض أكثر من غيرهم، وذلك لأن مناعة ومقاومة الأطفال ضد الأوبئة والأمراض أقل بكثير من البالغين، كما تكثر الأمراض التنفسية لانتقال الطفل بين الجو الحار والبارد أو الأمراض الجلدية وتعود أسبابها إلى تعرض الطفل إلى أشعة الشمس والتي تؤدي إلى حروق من الدرجة الثانية خصوصا أن السنوات الأخيرة عرفت بتغير نسبة الأشعة فوق البنفسجية، واحيانا أمراض مرتبطة بـ التسممات الغذائية..

لذلك يجب على الآباء والأمهات حمايتهم قدر المستطاع من هذه الأمراض التي نقدم لكم أبرزها وأكثرها شيوعا ، مع نصائح حول كيفية تجنبها وفقا لموقع thehealthsite

امراض تصيب الاطفال في الصيف

الإنفلونزا:

يصاب الطفل بالإنفلونزا في فصل الصيف، نتيجة للجلوس لساعات طويلة في الغرف المكيفة أو الوقوف أمام المروحة الكهربائية بعد الاستحمام أو أثناء التعرق، وتتمثل أعراضها فى ارتفاع حرارة الجسم ،السعال، العطس، الرشح ،الصداع، ألم في العضلات، احمرار العين.



الإكزيما:

الإكزيما مرض جلدى شائع ومتكرر يسبب طفحا جلديا على الجسم، وغالبًا ما تحدث الإكزيما بسبب الحساسية وقد تتحسن بالفعل مع مرور الوقت ، ومع ذلك يمكن أن يتسبب التعرض للكلور والشمس فى جفاف الجلد، ما يؤدى إلى حدوث احمرار وحساسية، وقد يؤدى زيادة العرق أيضًا إلى تفاقم الأكزيما، إذا كان طفلك يعانى من الإكزيما تأكد من استخدام واقى من الشمس مضاد للحساسية ومرطب جيد على بشرة طفلك كل يوم، ألبسهم ملابس باردة حتى تتنفس بشرتهم وتقليل التهيج.



ألم في الأذن:

يعانى بعض الأطفال او البالغين أيضًا من ضعف مؤقت فى السمع، يتم علاج أذن السباح بسهولة باستخدام قطرات أذن مطهرة بدون وصفة طبية، ويمكن تجنبها عن طريق ارتداء سدادات الأذن أثناء التواجد فى الماء.



الطفح الحرارى:

الطفح الجلدى الناتج عن الحرارة يكون لونه أحمر أو وردى، عادة على الرأس والرقبة والكتفين، يحدث عندما تنسد القنوات العرقية وتنتفخ، ما يؤدى إلى الحكة وعدم الراحة، وعادة ما ينتج الطفح الحرارى عن ارتداء ملابس ثقيلة، وعادة ما يختفى الطفح الجلدى بعد يوم أو يومين ولا يتطلب عناية طبية.

التسمم الغذائى:

التسمم الغذائى هو مرض ينتقل عن طريق الغذاء ويكثر خلال فصل الصيف، وتساعد الحرارة على نمو البكتيريا وزيادة المشاركة والاختلاط فى الأنشطة الخارجية تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالتسمم الغذائى، ويحدث التسمم الغذائى عندما نأكل طعامًا يحتوى على أنواع معينة من البكتيريا والفيروسات.