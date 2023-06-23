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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أطعمة تقلل الرغبة في تناول السكريات وتحميك من امراض خطيرة| تعرف عليها

صدى البلد

تسبب الرغبة الشديدة لتناول السكر في العديد من الأضرار على الصحة، مثل السمنة وأمراض القلب والشرايين، لذلك ينصح بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات ، بقدر الإمكان لتفادي الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة، ويعتمد النظام الغذائي لداء السكري على تناول ثلاث وجبات طعام في أوقات منتظمة خلال اليوم، ويساعد هذا النظام على استفادة الجسم بشكل أفضل من الأنسولين الذي يفرزه أو يحصل عليه من خلال امتصاص الدواء، ووفقا لموقع "Healthline" نقدم لكم روشته بالأطعمة الغذائية التي تقلل الرغبة الشديدة فى تناول السكر.

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الأطعمة التي تقلل الرغبة في تناول السكريات:

الفواكه:

تحتوي الفواكة على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، لذلك يجب تناولها، مثل المانجو أو التوت أو العنب، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، خصوصا إذا ما شعر بالحاجة إلى السكر.

العدس:

يساعد العدس على تنظيم الجلوكوز في الجسم مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
يقلل الكولسترول الضار بالجسم مما يحمي من أمراض السكتات القلبية المفاجئة.
يقلل امتصاص السكر في الأمعاء بفضل الألياف التي يحتوي عليها.
يساعد على تقليل السكر في الدم فيحمي من مشاكل ارتفاع السكر.
يساعد على تنظيم التمثيل الغذائي وعملية الهضم.

البروتين:

وجدت الأبحاث أن تناول المزيد من البروتين يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.
أظهرت زيادة البروتين في النظام الغذائي بنسبة 25 في المئة أنها تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام لدى البالغين المصابين بالسمنة

المكسرات:

تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة أحادية مفيدة للقلب، وعندما يتم تناولها فإنها تبقي الجسم مكتفيا لفترة زمنية أطول

السبانخ:

السبانخ غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في السكر وتنظيم مستويات السكر في الدم..

الأفوكادو:

يمكن أن تساعد الدهون والألياف الصحية فى الأفوكادو فى التحكم فى مستويات السكر فى الدم وتقليل الرغبة الشديدة فى تناوله، تعمل هذه الدهون الصحية أيضًا على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية.

بذور الشيا:

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف وأوميجا 3 ومركبات النباتات الصحية، وعند تناولها، تمتص البذور الألياف الغذائية القابلة للذوبان الماء فتعطي شعورا بالامتلاء، وتكبح رغبة الشخص في تناول السكر.

البرقوق المجفف:

ويعد تناول البرقوق المجفف، أو "القراصيا"، طريقة موثوقة يمكن من خلالها التغلب على الرغبة الشديدة في تناول السكر، لأنها تمنح المذاق الحلو بدون إضافة سكر للتحلية، بما يساعد على تحقيق أمر أساسي، هو القضاء على خصائص إدمان السكر في الكيمياء العصبية للدماغ.

الأطعمة الغنية بالسكر الأطعمة الغذائية ارتفاع السكر البرقوق المجفف البرقوق الانسولين الأمراض الخطيرة الخضار الجلوكوز السكتات القلبية السكتات القلبية المفاجئة

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