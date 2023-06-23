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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالطعم الاسيوي .. طريقة عمل رولات الدجاج بالخضار والمشروم

صدى البلد

رولات الدجاج من أسهل واشهي طرق عمل الفراخ  ، ويتم تحضيرها  بالجبن الخطوات البسيطة،  والمشروم ، وتشتهر هذه الوصفةالمميزة اللذيذة بالمطبخ الاسيوى ،كما يحتوي على نسبة عالية من البروتين والتي يحتاجها الجسم بالاضافة الى الفلفل و الموزاريلا لاضافة طعم لا يقاوم.. نقدم طريقة عمل رولات الدجاج بالخضار والمشروم على الطريقة الاسيوية

طريقة عمل رولات الدجاج بالخضار الآسيوية:

المقادير:

1/2 كيلو دجاج بانيه ،مفروم
1 ثمرة بصل متوسطة الحجم مقطعة
2 ثمرة فلفل الوان ، مقطع
1/2 كوب كبير مشروم ، مقطع
جبن موزاريلا مبشور
1 بيضة
3 ملعقة كبيرة بقسماط مطحون
2 ملعقة كبيرة زيت
رشة ملح
رشة فلفل اسود مطحون
رشة كاري
رشة بابريكا
رشة بودرة بصل

طريقة عمل رول الدجاج بالجبن و المشروم:

خطوات التحضير:

في بولة متوسطة الحجم يوضع الدجاج و الملح و الفلفل و الكاري و البابريكا و يقلب جيدا حتى تختلط المكونات معا.
يوضع البيض و البقسماط على الدجاج المفروم و يقلب جيدا.

في مقلاة على نار متوسطة يوضع البصلو الفلفل الملون و المشرومو يقلب باستمرار حتى يصبح طري و يتغير لونه قليلا.

تدهن ورقة فويل ( المونيوم ) بالقليل من الزيت ثم يفرد مزيج الدجاج المفروم و المشروم في المنتصف ثم توضع الموزاريلا على الوجه.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
نلف الفويل على الحشو مع الضغط عليه برفق حتى يصبح على شكل رول ثم يوضع في صينية قابلة للاستخدام في الفرن مدهونة بالقليل من الزيت.

توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة.
يرفع الفويل من على الدجاج ثم يدهن بالصوصالمفضل و يوضع تحت الشواية في الفرن حتى يتحمر الوجه و يقدم ساخنا.

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