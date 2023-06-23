هتخليك فريش .. أطعمة تساعدك في التخلص من القلق والتوتر | احرصوا عليها

إذا كنت تشعر بالتوتر أو القلق أحيانا، فهناك ما يقرب من 7.6% من سكان العالم يعانون من مشاعر التوتر والقلق والعصبية خلال حياتهم اليومية،وبسبب الارتباط الوثيق بين الإجهاد والقلق والتوتر والمشكلات الصحية الطويلة المدى مثل السمنة والاكتئاب وأمراض القلب والسكري وحتى الوفاة، وقد يدفع الإجهاد والتوتر الناس لاتخاذ خيارات غذائية سيئة، من ضمنها الوجبات السريعة، مما قد يؤدي إلى تفاقم القلق وإلحاق المزيد من الضرر بالصحة ، لذلك تزداد حاجتنا لمعرفة الأطعمة التي تساعد في تقليل الأعراض وتعزيز الشعور بالهدوء والاسترخاء نرصد لكم اهم الاطعمة التي تقلل من القلق والتوتر وفقاً لموقع sciencedail

اطعمة تساعد في التخلص من التوتر والقلق

الأعشاب:

تعتبر بعض الأعشاب، مثل الزعتر والقرنفل والبابونج واللافندر ، مثالية لتهدئة أعصاب الجسم والعقل، حيث يمكنهم العمل كمضادات اكتئاب طبيعية ومحاربة القلق ،لذلك حاول تناولها علي هيئة مشروب مغلي .



الشاي الأخضر:

هو المشروب الذي يساعد في تهدئة الاعصاب، عندما تشعر بالقلق أو التوتر، فرغم احتوائه على 28 مليغرام كافيين لكل 8 أونصات (225 غراما)، يقول خبراء التغذية الشاي الأخضر يحتوي على مكونات طبيعية أيضا لا تقلق بشأن الكافيين الموجود فيه، لأنه يحتوي على المنثول الطبيعي الباسط للعضلات".

جبن الموتزاريلا:

فهو يساعد على الاسترخاء ويجعلك أكثر هدوءا، نظرا لغناه بـ"البروبيوتيك" الذي يُعتقد أنه يُحسّن المزاج، ولاحتوائه على كمية جيدة من حمض "التربتوفان" الأميني ما يقرب من ضعف الكمية الموجودة في البروتين الخالي من الدهون الذي يساعد الجسم على إنتاج هرمونات تبعث على الاسترخاء، مثل السيروتونين والميلاتونين.



الحليب:

تناوله جيد قبل النوم لأنه يساعد علي التخلص من الأرق والقلق بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات والبروتين والكالسيوم



الشوفان:

يحتوي الشوفان على هرمون السيروتونين ومضادات الأكسدة وهي عناصر ضرورية لتقوية الجهاز العصبي والعناية به, بالإضافة إلى مشكلات القلق والتوتر النفسي، لذلك يجب اختيار وجبة إفطار منخفضة الدهون وغنية بالألياف, وكذلك وجبة مكونة من الحبوب مثل الشوفان.



الشوكولاتة:

استهلاك الشوكولاتة الداكنة قد يعزز الشعور بالهدوء"، بشرط تناولها باعتدال، "لأنها غنية بالسعرات الحرارية ،ايضا، تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من التربتوفان الذي يحوله الجسم إلى ناقلات عصبية مثل السيروتونين، لتعزيز المزاج. وللحصول على أقصى حد فوائد الشوكولاتة الداكنة، يجب أن تحتوي على 70-85% من الكاكاو.



اللوز:

يحتوي اللوز على مصدر قوي للبروتين، يساعد اللوز على تنظيم مستويات السكر وضغط الدم، وعلاج القلق "خاصة عندما تكون متوترا تماما"، لاحتوائه على الزنك.