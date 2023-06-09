حلوى أمريكية شهية.. طريقة عمل كيكة الجزر 

تعتبر طريقة عمل كيكة الجزر من أكثر وصفات المطبخ الأمريكي شهرة في بداية الستينيات، وهي وصفة شهية ولذيذة للغاية، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

وقدم الشيف سنان، طريقة عمل كيكة الجزر، وهي من الحلويات الأمريكية ، وقد يستغرق تحضير هذه الوصفة ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل كيكة الجزر

طريقة عمل كيكة الجزر

مقادير طريقة عمل كيكة الجزر :

4 بيضات

¼ 1 كوب زيت نباتي

2 كوب سكر

2 ملعقة صغيرة مستخلص الفانليا

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بايكينغ باودر

2 ملعقة صغيرة بايكينغ صودا

ذرة ملح

2 ملعقة صغيرة قرفة

3 كوب جزر مبشور

1 كوب جوز مفروم خشن



لطبقة الفروستينغ:

½ كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة

225 غرام جبن كريمي

4 كوب سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة فانليا

1 كوب جوز مفروم خشن

طريقة عمل كيكة الجزر :

- نسخن الفرن على 175 درجة مئوية

- في وعاء كبير، نخفق البيض مع الفانيليا، السكر والزيت جيدًا حتى تمتزج المكونات.

_ ثم يضاف الدقيق والبايكينغ باودر، البايكينغ صودا، الملح والقرفة، ونمزج جيدًا.

_ ثم يضاف الجزر والجوز ونخلطهم جيدًا.

_ نسكب الخليط في صينية مفروشة بورق برشمان.

_ ندخل الصينية الفرن لمدة 40-50 دقيقة، ثم نخرجها ليبرد الكيك في الصينية لمدة 10 دقائق.

_ ثم ننقل الكيك من الصينية لرف سلكي ليبرد تمامًا.

_ طبقة الفروستينغ : نخلط جيدًا جميع المكونات ماعدا الجوز، ثم يضاف الجوز ونقلب سريعا.

_ نسكب الفروستينغ فوق كيك الجزر البارد .