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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

من المطبخ الشامي .. طريقة عمل فتة حمص باللحم

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص باللحم   

تعتبر طريقة عمل فتة حمص باللحم من أطباق المطبخ الشامي الشهيرةـ وبالأخص بسوريا ولبنان وفلسطين. وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخرى، تحتوي فتة الحمص على العديد من عناصر الغذاء المهمة كالبروتينات النباتية والكربوهيدرات، وكذلك البروتين الحيواني.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل فتة الحمص باللحم، وهي من الاكلات الشامية الشهية واللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة لن تتجاوز مدتها ساعة، وتكفي مقادير هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل فتة الحمص باللحم 

 

طريقة عمل فتة الحمص باللحم 

 

مقادير طريقة عمل فتة الحمص باللحم :

3 كوب حمص مسلوق

3 أرغفة خبز عربي، مقطع إلى قطع صغيرة

1 ملعقة كبيرة زبادي

250 غرام لحم مفروم

¼ كوب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة طحينة

¾ 1 كوب من ماء سلق الحمص

رشة فلفل أحمر حار

بقدونس مفروم، للتزيين

صنوبر محمص، للتزيين

ملح وفلفل حسب الرغبة

 

طريقة عمل فتة الحمص باللحم :

_ في قدر غير لاصق على النار، يضاف اللحم ونحركه باستمرار، ثم نغطي القدر ونتركه لمدة 5 دقائق.

_ يضاف القليل من زيت الزيتون، ونقلب اللحم جيداً، ثم نخفق النار ونترك يطهى حتى النضج.

_ نتبل اللحم بالملح والفلفل، حسب رغبتك.

_ في وعاء، نخلط الطحينة مع عصير الليمون، ثم نخفق المزيج جيداً. 

_ يضاف الزبادي مع الاستمرار في الخفق.

_في معالج الطعام،  يضاف الحمص مع ¼ كوب من ماء السلق، الثوم ومزيج الطحينة، ونخفق المكونات حتى يتشكل لديك متبل حمص ناعم القوام. 

_ نترك المزيج جانباً، في وعاء آخر، يضاف الخبز وكوب أو أكثر من ماء سلق الحمص، ونقلب المزيج برفق ثم نسكب متبل الحمص فوق المزيج، ونحركهم جيداً.

_ في قاع صحن التقديم، نوزع بضع حبات حمص مسلوق ثم نوزع فوقهم الفتة، ويليها على الوجه اللحم المفروم.

_ للتزيين نضع على الوجه الصنوبر وبعض البقدونس المفروم، ثم نقدم الفتة مع المزيد من الخبز المحمص.

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