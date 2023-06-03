حلوى مناسبة للرجيم.. طريقة عمل بديل البراونيز  الصحي

تعتبر طريقة عمل بديل البراونيز، وهي من الحلويات الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بسعرات حرارية اقل بخطوات سهلة وبسيطة، لكي تتناسب مع الرجيم .

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بديل البراونيز للرجيم، وهي من وصفات الحلوي العالمية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 12 شخصا، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل بديل البراونيز للرجيم

طريقة عمل بديل البراونيز

مقادير طريقة عمل براونيز :

3 موز، ناضج جداً، مفروم

15 أونصة فاصوليا سوداء، مغسولة ومصفاة (425 غرام)

½ كوب مسحوق كاكاو داكن (60 غرام)

⅔ كوب زبدة اللوز، أو زبدة أي نوع مكسرات (160 غرام)

1 كوب دقيق لوز (95 غرام)

¼ ملعقة صغيرة ملح كوشير

1 ملعقة صغيرة بايكينج باودر

1 ملعقة كبيرة خلاصة فانيلا نقية

¼ كوب رقائق شوكولاته داكنة (40 غرام)

طريقة عمل بديل براونيز للرجيم :

_ نسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية).

_ نفرش صينية فرن مربعة 8 بوصة (20 سم) بورق البرشمان وندهن بالزبدة.

_ في معالج الطعام، نطحن الموز مع الفاصوليا السوداء، مسحوق الكاكاو، زبدة اللوز، دقيق اللوز، الملح البايكينج باودر والفانيلا.

_ نخفق المزيج حتى ينعم قوامه.

_ نسكب الخليط في صينية الفرن المعدة.

_ نرش الوجه برقائق الشوكولاته الداكنة.

_ نخبز البراونيز لمدة 25 دقيقة ، أو حتى يتماسك.

_ نترك يبرد ، ثم نقطعه إلى 12 قطعة.