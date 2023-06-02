من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

تعتبر طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة من اشهى وصفات كبسة اللحم، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الخليجي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة و سريعة، وسوف تحصلون على طعم شهي ولذيذ للغاية .
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة، وهي أحد الأكلات الخليجية الشهيرة، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل ساعة. وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة
مقادير طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة :
900 غ لحم، مكعبات
ملح و فلفل
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1.5 كوب أرز بسمتي
3 كوب مرق
0.25 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
0.25 ملعقة صغيرة بهار
رشّة كركم
مقادير الصلصة:
2 كوب بندورة معصورة
ملعقة كبيرة معجون البندورة
ملح و فلفل
ملعقة صغيرة زيت زيتون
0.25 ملعقة صغيرة بهار
رشة كمون
ملعقة صغيرة طحينة
4 فص ثوم مهروس
ماء
طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة :
_ نتبّل اللحم بالملح و الفلفل و زيت الزيتون، ثم مطهيها على نار عالية حتى يصبح لونها ذهبي.
_ ننقع الأرز في ماء بارد لمدة 20 دقيقة، ثم صفيه جيدا.
_ في قدر كبير نضعي الأرز و المرق و البهارات و الكركم و الملح و الفلفل حتى يغلي المزيج، ونخفف النار، و نغطي القدر و ندعها لمدة 40 دقيقة.
_ طريقة عمل الصلصة: نضع كل المكونات في قدر متوسط و نقلبي على نار هادئة، ونضعي كمية الماء الكافية حتى نحصل على القوام المناسب.
_ نضعي الأرز في طبق التقديم، وعليها قطع اللحم و الصلصة.