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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

طريقة عمل كبسة لحم
طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

تعتبر طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة من اشهى وصفات كبسة اللحم، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الخليجي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة و سريعة، وسوف تحصلون على طعم شهي ولذيذ للغاية .

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة، وهي أحد الأكلات الخليجية الشهيرة، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل ساعة. وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

 

طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

 

مقادير طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة :

900 غ لحم، مكعبات

ملح و فلفل

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1.5 كوب أرز بسمتي

3 كوب مرق

0.25 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

0.25 ملعقة صغيرة بهار

رشّة كركم

 

مقادير الصلصة:

2 كوب بندورة معصورة

ملعقة كبيرة معجون البندورة

ملح و فلفل

ملعقة صغيرة زيت زيتون

0.25 ملعقة صغيرة بهار

رشة كمون

ملعقة صغيرة طحينة

4 فص ثوم مهروس

ماء

 

طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة :

_ نتبّل اللحم بالملح و الفلفل و زيت الزيتون، ثم مطهيها على نار عالية حتى يصبح لونها ذهبي.
_ ننقع الأرز في ماء بارد لمدة 20 دقيقة، ثم صفيه جيدا.
_ في قدر كبير نضعي الأرز و المرق و البهارات و الكركم و الملح و الفلفل حتى يغلي المزيج، ونخفف النار، و نغطي القدر و ندعها لمدة 40 دقيقة.
_ طريقة عمل الصلصة: نضع كل المكونات في قدر متوسط و نقلبي على نار هادئة، ونضعي كمية الماء الكافية حتى نحصل على القوام المناسب.
_ نضعي الأرز في طبق التقديم، وعليها قطع اللحم و الصلصة.

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