من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

تعتبر طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة من اشهى وصفات كبسة اللحم، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الخليجي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة و سريعة، وسوف تحصلون على طعم شهي ولذيذ للغاية .

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة، وهي أحد الأكلات الخليجية الشهيرة، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل ساعة. وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

مقادير طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة :

900 غ لحم، مكعبات

ملح و فلفل

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1.5 كوب أرز بسمتي

3 كوب مرق

0.25 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

0.25 ملعقة صغيرة بهار

رشّة كركم

مقادير الصلصة:

2 كوب بندورة معصورة

ملعقة كبيرة معجون البندورة

ملح و فلفل

ملعقة صغيرة زيت زيتون

0.25 ملعقة صغيرة بهار

رشة كمون

ملعقة صغيرة طحينة

4 فص ثوم مهروس

ماء

طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة :

_ نتبّل اللحم بالملح و الفلفل و زيت الزيتون، ثم مطهيها على نار عالية حتى يصبح لونها ذهبي.

_ ننقع الأرز في ماء بارد لمدة 20 دقيقة، ثم صفيه جيدا.

_ في قدر كبير نضعي الأرز و المرق و البهارات و الكركم و الملح و الفلفل حتى يغلي المزيج، ونخفف النار، و نغطي القدر و ندعها لمدة 40 دقيقة.

_ طريقة عمل الصلصة: نضع كل المكونات في قدر متوسط و نقلبي على نار هادئة، ونضعي كمية الماء الكافية حتى نحصل على القوام المناسب.

_ نضعي الأرز في طبق التقديم، وعليها قطع اللحم و الصلصة.