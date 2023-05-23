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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ العربي.. طريقة عمل حلى الحليب المحموس بالفرن

طريقة عمل حلى الحليب
طريقة عمل حلى الحليب المحموس بالفرن

تعتبر طريقة عنل حلى الحليب المحموس، هي واحدة من ألذ الحلويّات الشهيرة في معظم الدول العربية، وهي تعتمد على تحميص الحليب البودرة، ويمكن تحضيره في المنزل بمكوّنات بسيطة من داخل مطبخك.
 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل حلى الحليب المحموس بالفرن،/ وهي من أشهر الحلويات العربية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
 

طريقة عمل حلى الحليب المحموس بالفرن
 

طريقة عمل حلى الحليب المحموس بالفرن

 


مقادير حلى الحليب المحموس بالفرن :
الطبقة الأولى :
2 كوب حليب بودرة
4 بيض
½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1 كوب سكر
½ كوب زيت نباتي
170 جرام قشطة
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

الطبقة الثانية :
2 علبة بسكويت سادة

للطبقة الثالثة :
¾ كوب زبادي
¾ كوب حليب بودرة
½ كوب سكر
100 جرام جبنة كريمي
¼ كوب كاكاو بودرة


طريقة عمل حلى الحليب المحموس بالفرن :
- لتحضير الطبقة الأولى، نضع الحليب البودرة في قدر متوسّط ثم نشعل النار الهادئة مع التقليب المستمر حتى يتحمّص الحليب ويصبح لونه بنيًّا.
- نرفع القدر من على النار ونضع الحليب المحموس في وعاء ونتركه على جنب.
- نضع في محضّرة الطعام كل من: البيض، الفانيليا السائلة، السكر، ثم نشغل محضّرة الطعام حتى تتجانس جميع المكوّنات ويذوب السكر تمامًا.
- يضاف الزيت النباتي، القشطة ونشغل محضّرة الطعام مرّة أخرى حتى تذوب القشطة.
- يضاف الحليب المحموس، البيكنج باودر، ونشغل محضّرة الطعام حتى تتجانس المكوّنات ويصبح لديكِ خليط ذو لون بني وقوام اثقل من قوام عجينة الكيكة.
- ندهن صينية بايركس بقليل من الزيت، ثم نسكب نصف كميّة خليط الحليب المحموس.
- للطبقة الثانية، نرص فوق خليط الحليب المحموس طبقة من قطع البسكويت السادة، ثم نسكب فوق هذه القطع من البسكويت آخر كميّة من خليط الحليب المحموس.
- ندخل ادخلي الصينية إلى الفرن المحمّى مسبقًا لمدة نصف ساعة، ثم نخرجها ونتركها تبرد تمامًا.
- لتحضير الطبقة الثالثة، نضع في الخلاط الكهربائي كل من: الزبادي، حليب البودرة، الجبنة الكريمية، السكر واخلطيهم معًا ثم نسكب هذا الخليط في الصينية بعد أن تبرد.
- نرش على الوجه بودرة الكاكاو بحيث نغطي كافّة جوانب الصينية، ثم ضع الصينية تحت الشواية لمدة 10 دقائق وندخلها إلى الثلاجة حتى تتماسك ونضغط علها عند التقديم.

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