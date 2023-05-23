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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تقدم مع الأرز.. طريقة عمل كباب إيراني بخطوات سهلة في المنزل

طريقة عمل كباب ايراني
طريقة عمل كباب ايراني

تعتبر طريقة عمل كباب ايراني، هو أحد أنواع الكباب الذي يتم تحضيره على الطريقة الإيرانية، عبارة عن لحم مفروم مخلوط بالبصل والبهارات، يتم شويه ويقدّم بجانب الأرز بالزعفران.، وهي وصفة يمكن تحضيرها بمكوّنات بسيطة وخطوات سهلة.
 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كباب إيراني، وهي وصفة سهلة التحضير، وهي أحد أشهر وصفات المطبخ الإيراني، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل كباب ايراني

 

طريقة عمل كباب ايراني


مقادير طريقة عمل كباب ايراني :
500 جرام لحم عجل مفروم
1 بصل مفروم
4 طماطم مفروم
1 بيض
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 رشة سماق

طريقة عمل كباب ايراني :
- نضع في بولة كبيرة كل من: اللحم، البصل، الطماطم، البيض، الملح، الفلفل الأسود، السماق.
- نعجن جميع المكوّنات السابقة معًا باليد حتى يتكوّن معك خليط متجانس.
- ندخل خليط اللحم في الثلاجة لمدّة ساعتين.
- نخرج اللحم من الثلاجة، ونشكلها على هيئة كرات متساوية.
- نفرد كرات اللحم على أسياخ الشوي.
- نضع الأسياخ على المشواه أو الجريل الساخنة حتى يتحمّر الكباب، ونقلبه على الجهة الأخرى حتى يتحمّر من جميع الجهات.
- يقدم الكباب ساخنًا مع السلطات الخبز أو بجانب الأرز.

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