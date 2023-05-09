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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الآسيوي.. طريقة عمل حساء الدجاج الإيطالي بالخضار

طريقة عمل حساء الدجاج
طريقة عمل حساء الدجاج الإيطالي بالخضار

تعتبر طريقة عمل حساء الأرز والدجاج بالكاري، وهي من الأكلات الأسيوية، وهي من من الأكلات الغربية السهلة اللذيذة، والتي يمكن تحضريها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل حساء الأرز والدجاج بالكاري، وهي من وصفات المطبخ الآسيوي ، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد.

 


طريقة عمل حساء الدجاج الإيطالي بالخضار

 

طريقة عمل حساء الدجاج الإيطالي بالخضار

 

مقادير طريقة عمل حساء الأرز والدجاج بالكاري:

1 صدر دجاج مع العظام (حوالي ½ باوند)، مقطع أنصاف

2 حبة جزر متوسطة، مقطعة إلى قطع 2 

 ورقة غار

ملح 

6 كوب مرق الدجاج
2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

1 بصلة كبيرة، مقطعة إلى شرائح رقيقة جدًا

1 ملعقة صغيرة سكر

½ 1 ملعقة صغيرة مسحوق كاري

⅓ كوب أرز بالياسمين

3 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم

3 ملعقة كبيرة شبت طازج مفروم

1 حبة ليمون، مقطّعة إلى شرائح ودجز

 

طريقة عمل حساء الأرز والدجاج بالكاري:

_ نخلط الدجاج مع الجزر وورقة الغار، بالإضافة إلى قليل من الملح في قدر متوسط الحجم.

_ يضاف 3 أكواب مرق واغلي المزيج.
_ على الفور خففي النار لتصبح منخفضة، غطي القدر، واستمري في الطهي حتى يتماسك الدجاج، حوالي لمدة 20 دقيقة.

_ في هذه الأثناء، سخّني الزبدة في قدر آخر على نار منخفضة. 

_  يضاف البصل، السكر وملعقة صغيرة من الملح.  نطهي المزيج حتى يصبح البصل ليناً، لمدة 5 دقائق.
_ يضاف مسحوق الكاري واطهي لمدة دقيقة إضافية، ويضاغ بعد ذلك الأرز و 3 أكواب أخرى من المرق. 

_ نرفع النار إلى درجة متوسطة، ثم نغطي القدر، ونستمر في الطهي حتى يتفتت الأرز، لمدة 15 - 20 دقيقة.
_ نقوم بإزالة الدجاج من المرق، ثم نتخلص من الجلد، ونقطع الدجاج إلى قطع. 

_ نقوم بإعادة الدجاج المقطع إلى المرق مرة أخرى.
_ نخفق خليط الأرز بالخلاط الكهربائي اليدوي حتى يصبح القوام ناعمًا (أو نستخدم خلاطًا عاديًا، ثم نعيده إلى القدر). 

_ يضاف المزيج المخفوق إلى حساء الدجاج المقطع مع التقليب برفق؛ ونترك المزيج يطهى قليلاً، ويضاف الأعشاب المفرومة ثم نقدم الحساء مع شرائح الليمون.

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