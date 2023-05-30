مغذية وصحية.. طريقة عمل شوربة الجمبري في أقل من 45 دقيقة

شوربة الجمبري أحد المأكولات البحرية التي يفضلها الكثير، وهي من الأطباق التي تحتوي على الفسفور واليود ومضادات الأكسدة، ويحتاج الإنسان لهذين العنصرين خاصة لبناء العضلات والأسنان، والحفاظ على وظائف الغدة الدرقية، وتحمي الجسم من الالتهابات، كما يحمي الشرايين والقلب من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ومفيد لصحة الدماغ وحمايته من الإصابة بفقدان الذاكرة وأمراض التنكس العصبي.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة الجمبري، وهي أحد الأكلات الأمريكية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، ويمكن تحضيرها في اقل من 45 دقيقة، وتكفي لحوالي 4 أشخاص.

طريقة عمل شوربة الجمبري

طريقة عمل شوربة الجمبري

مقادير طريقة عمل شوربة الجمبري :

500 جرام جمبري، مقشر

4 كوب ماء

4 كوب مرق دجاج

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 حبة بصل، مفرومة

1 كوب كريمة طبخ

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3 ملعقة كبيرة زبدة عصير

1 حبة ليمون

طريقة عمل شوربة الجمبري :

_ في قدرٍ على النار، نقوم بتسخين الزيت النباتي.

_ يضاف البصل والزبدة فيه، ونحمر البصل حتى يذبل.

_ يضاف الجمبري إلى القدر، ونتركه على النار حتى يتحمر.

_ يضاف مرق الدجاج، معجون الطماطم والفلفل الأحمر، ثم نتركه المزيج يطهى على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

_ نصفي الشوربة بمصفاةٍ، ثم نعيد الشوربة إلى النار ويضاف لها الجمبري.

_ نتركه يطهى على نار هادئة لحوالي 15 دقيقة إضافية.

_ يضاف عصير الليمون والكريمة، ونترك الشوربة على النار، لمدة 5 دقائق ثم نقدمها ساخنة.