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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

وصفة خفيفة للفطور.. طريقة عمل صينية بيض بالفرن

طريقة عمل صينية بيض
طريقة عمل صينية بيض بالفرن

تعتبر طريقة عمل صينية بيض بالفرن من الأطباق الغذائية الصحيّة التي يُنصح بتناولها خلال وجبة الإفطار، ويمكن تحضير هذا الطبق بطريقة سريعة وصحية. 

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل صينية بيض بالفرن، وهي أحد الوصفات العربية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل صينية بيض بالفرن

 

طريقة عمل صينية بيض بالفرن

 

مقادير طريقة عمل صينية بيض بالفرن :

6 بيض

1 ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة صغيرة كزبرة

1 ملعقة صغيرة كمون

¼ ملعقة صغيرة بودرة ثوم

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ كوب بصل أخضر مقطع

¼ كوب بقدونس طازج مفروم

1 فلفل أخضر طازج مقطع

1 فلفل أحمر طازج مقطع

1 فلفل أصفر طازج مقطع

¼ كوب جبن موزاريلا قطع

3 ملعقة كبيرة جبن موزاريلا مبشورة

3 ملعقة كبيرة زيتون اسود مقطع

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

 

طريقة عمل صينية بيض بالفرن :

_ نكسر البيض في بولة كبيرة، ثم يضاف البابريكا، الكزبرة، الكمون، بودرة الثوم، الفلفل الأسود، الملح.

_ نخفق جميع المكوّنات السابقة حتى تمتزج، ثم نتركها جانبًا.

_ نضع في بولة أخرى كل من: البصل الأخضر، البقدونس، الفلفل الأخضر، الفلفل الأحمر، الفلفل الأصفر، قطع جبن الموزاريلا، الزيتون الأسود ونحلط هذه المكوّنات معًا.

_ يضاف خليط الخضار على خليط البيض ونقلبهم جيّدًا.

_ ندهن صينية بالزيت النباتي، ثم نسكب خليط البيض والخضار ونرش على الوجه جبنة موزاريلا مبشورة.

_ ندخل الصينية إلى الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

_ نخرج صينية البيض من الفرن وبعد أن تبرد قليلًا نقطعها، مثل: تقطيع الكيك، ونقدمها بجانب الخبز.

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