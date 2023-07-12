فطورك من المطبخ الأمريكي.. طريقة عمل كرواسون البيتزا

تعتبر طريقة عمل كرواسون البيتزا، وصفة من وصفات من المطبخ الأمريكي، والتي تتمتع بمذاقها اللذيذ الخفيف، وتعتبر من الوصفات السهلة والبسيطة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كرواسون البيتزا، وهي من المعجنات الأمريكية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل كرواسون البيتزا





طريقة عمل كرواسون البيتزا

مقادير طريقة عمل كرواسون البيتزا :

1 عبوة عجين لفافات الكرواسون

صلصة مارينارا

جبن موتزاريلا

بيبروني

طريقة عمل كرواسون البيتزا :

_ نشخن الفرن على 350 درجة.

_ نفرس صينية فرن بورقة برشمان، ونفصل عجين الكرواسون ونفرده على صينية الفرن.

_ نوزع فوقه القليل من صلصة المارينارا، يليه توزيع الجبن والبيبروني حسب الطريقة المفضلة

_ نبدأ من الطرف العريض، نلف الكرواسون، ثم نخبزه لمدة 15 دقيقة، ثم نتركه ليبرد قليلاً بعد ذلك، ثم تقدم ظج[ البيتزا .