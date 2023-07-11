في اقل من ساعة.. حضري بسبوسة محشية بالقشطة والنشا

تعتبر طريقة عمل البسبوسة، واحدة من أشهر الحلويّات الموجودة والمنتشرة في بلاد الشرق الأوسط، تُقدّم في المناسبات وهي من الحلويات المفضلة لدى الكبار والأطفال، ويمكن حشوها بالقشطة لإضافة طعم غني لها.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بسبوسة، وهي من الحلويات العربية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل بسبوسة محشية بالقشطة والنشا

طريقة عمل بسبوسة محشية بالقشطة والنشا

مقادير طريقة عمل بسبوسة محشية بالقشطة والنشا :

للبسبوسة :

½ كوب سكر

¼ كوب زيت نباتي

1 بيض

1 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة

4 ملعقة كبيرة قشطة

½ كوب سميد

½ كوب جوز هند مبشور

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 كوب قطر بارد للتزيين

للحشو :

1 كوب حليب سائل

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

1 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة قشطة

طريقة عمل بسبوسة محشية بالقشطة والنشا :

_ لتحضير البسبوسة، نضع في بولة كبيرة كل من: السكر، الزيت النباتي، البيض، الفانيليا السائلة، القشطة، ونقلبهم جيّدًا باستخدام المضرب اليدوي.

_ يضاف السميد، جوز الهند، البيكنج باودر ثم نقلب جميع المكوّنات مرّة أخرى بالمضرب اليدوي.

_ نحضر صينية ونسكب فيها نصف كميّة الخليط، ثم ندخلها إلى الفرن لمدّة 10 دقائق على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونضع النصف الآخر من الخليط جانبًا.

_ لتحضير الحشو: نضع في قدر كبير كل من: الحليب، النشا، السكر ونقلبهم ثم نضع القدر على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح قوام الخليط ثقيل.

_ يضاف القشطة ونقلب جميع مكوّنات الحشو مرّة أخرى.

_ نخرج الصينية من الفرن وبعد أن تبرد نسكب خليط الحشو عليها ووزّعيه بشكل متساوي، ثم يضاف خليط البسبوسة المتبقّي ونوزعه بشكل متساوي.

_ ندخل صينية البسبوسة بالقشطة إلى الفرن على نار هادئة حتى تنّضج ويصبح لونها ذهبيًّا، ثم نخرجها، ونقوم بتزيينها بالقطر المحلّي وبعد أن تبرد نقطعها ونتناولها بجانب مشروبك المفضّل.