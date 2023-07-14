من المطبخ الهندي.. طريقة عمل دجاج تندوري في الفرن

تعتبر طريقة عمل دجاج تندوري بالفرن، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الهندي، وصفة مميزة بمذاقها المميز ولون الدجاج الأحمر.

ويمكن تقديم وجبة دجاج التندوري الهندية مع الكبسة الخليجية، أو تقديمها على هيئة ساندويتشات.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل دجاج تندوري بالفرن، وهي من الأكلات الهندية، ويمكن تحضير هذه الوصفة في أقل من ٣ ساعات، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل دجاج تندوري بالفرن

طريقة عمل دجاج تندوري بالفرن

مقادير طريقة عمل دجاج تندوري بالفرن:

1 كيلو دجاج مقسم إلى 4 قطع

4 فصوص ثوم مهروس

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار بودرة

عصير 1 حبة ليمون

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملون طعام أحمر

1 كوب حليب سائل

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مقشر

2 ملعقة صغيرة جارام ماسالا

طريقة عمل دجاج تندوري بالفرن :

_ نغسل الدجاج جيدا بالماء، الملح والليمون ونفركه جيداً بالتوابل لضمان التخلص من الزفارة و الرائحة، ونغسل الدجاج جيدا.

_ نصنع بالدجاج بعض الشقوق بالسكين.

_ نوزع الملح والفلفل بالشقوق وعلى الدجاج ثم نتركه جانبا.

_فى الخلاط الكهربائي، نخلط كل من الزيت، الثوم وعصير الليمون.

_ تضاف البابريكا، الماسالا، الزنجبيل والحليب ثم نعيد الخلط حتى تمام التجانس.

_ تضاف قطرات من اللون الاحمر واخلطى مرة اخرى، نصب الخليط السابق فى صحن عميق ثم نغمس الدجاج فى الخليط بالصحن.

_ تترك جانبا لمدة ساعتين لتتشرب التتبيلة.

_ نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة.

_ نرص الدجاج فى صينية، وندخلها الفرن لمدة ساعة إلا ربع أو حتى تمام النضج.