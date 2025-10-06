قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
5 أسباب وراء كثرة التبول الليلي.. اعرفها

حياة عبد العزيز

هل تستيقظ عدة مرات ليلًا للذهاب إلى الحمام؟ مع أن تكرار التبول ليلًا ليس أمرًا غريبًا، إلا أن كثرة التبول الليلي، قد يشير إلى حالة طبية خفية تستدعي العلاج.

 بالنسبة لآخرين، قد يكون الأمر مجرد استهلاك كميات كبيرة من الماء أو الشاي أو القهوة قبل النوم. 

ولكن عندما يحدث ذلك بانتظام، فقد يكون علامة على مرض أكثر خطورة، مثل داء السكري أو أمراض الكلى أو حتى أمراض القلب، ووفقا لموقع Onlymyhealth، شرح الدكتور بهوميش تياجي، طبيب عام وأخصائي أمراض باطنية في شارداكير، مدينة الصحة - نويدا، العلامات الخفية التي تدل على أن جسمك يستغيث طلبًا للمساعدة، ومن أبرزها كثرة التبول الليلي. 

 أسباب  كثرة التبول الليلي

أشار الدكتور تياجي إلى وجود عدة أسباب لكثرة التبول الليلي

داء السكري (النوع الأول أو الثاني): يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى إجهاد الكلى، مما يؤدي إلى زيادة كمية البول. وغالبًا ما يكون التبول الليلي من أولى المؤشرات.

أمراض الكلى: إذا لم تكن كليتيك تعملان بشكل جيد لتصفية السوائل، فإن توازن السوائل في جسمك يكون مضطربًا، مما يتسبب في زيارات الحمام ليلاً.

حالات القلب: عندما لا يتمكن قلبك من ضخ الدم بشكل صحيح، يتراكم السائل في الساقين أثناء النهار ولكنه ينتقل إلى المثانة في الليل عند الاستلقاء على الظهر.

مشاكل البروستاتا (عند الرجال): يمكن أن تضغط البروستاتا المتضخمة على المثانة، مما يؤدي إلى رغبات مفرطة.

فرط نشاط المثانة أو العدوى: يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية ومشاكل المثانة أيضًا هذا.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ولاية أمريكية تقرر فجأة إلغاء رخص قيادة سائقي الشاحنات لغير المواطنين

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

