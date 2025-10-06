قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كم مرة تؤديها؟.. الإفتاء تكشف عدد مرات تكرار صلاة الاستخارة
مصرع 3 شباب من أبناء المنوفية في حادث أثناء توجههم للعمل
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم
أسعار ومواصفات مازدا 6 موديل 2025 في السعودية
حكم الزواج بغير رضا الوالدين.. الإفتاء تجيب
نائبة فرنسية: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
هل الصلاة صحيحة؟.. حكم عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
الأرصاد تحذر من تقلبات في حالة الطقس وسقوط أمطار على تلك المناطق
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة
إسرائيل ترحّل الناشطة السويدية جريتا ثونبرج إلى اليونان بعد احتجازها وتعذيبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة بريطانية: ساعتان من التمارين أسبوعيا تقللان من آلام المفاصل

آلام المفاصل
آلام المفاصل
أ ش أ

 أظهرت دراسة بريطانية أن الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل في الركبة أو الظهر، يمكنهم تقليل آلامهم بشكل ملحوظ، وخفض زياراتهم للأطباء، وتقليل أيام الغياب عن العمل، إذا مارسوا ساعتين من التمارين أسبوعيا.

واعتمدت الدراسة، التي نشرت نتائجها صحيفة الجارديان، البريطانية، على متابعة 40 ألف مشارك في منطقة مانشستر الكبرى، حيث حللت أثر برنامج تمارين منظم تقدمه مجموعة (نوفيلد هيلث) بالتعاون مع جامعة مانشستر متروبوليتان ومؤسسة (فورنتير ايكنومكس).

وخلال 12 أسبوعا، التزم المشاركون بجلستين أسبوعيا (ساعة لكل جلسة) يقودها مختصون في إعادة التأهيل، تتضمن تمارين لتحسين الحركة، والتوازن والقوة البدنية وصحة القلب والأوعية الدموية.

وجاءت أبرز النتائج: انخفاض الألم بنسبة 35% وتراجع زيارات الأطباء بنسبة 29% وانخفاض أيام الغياب المرضي عن العمل إلى النصف تقريبا وتراجع الحاجة إلى رعاية أفراد الأسرة بنسبة 21%.

وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي والاجتماعي، قدرت الدراسة أن إدماج 3.7 مليون بريطاني يعانون من آلام المفاصل في برنامج مشابه يمكن أن يحقق عوائد تصل إلى 34 مليار جنيه إسترليني، موزعة كالتالي: 18 مليار جنيه نتيجة تحسن الصحة العامة و13 مليار جنيه كفوائد للأسر ومقدمي الرعاية و3 مليارات جنيه زيادة في الإنتاجية الاقتصادية و230 مليون جنيه توفير مباشر لهيئة الخدمات الصحة الوطنية (NHS).

آلام المفاصل صحة القلب الأوعية الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

محمد صلاح

بكل لغات العالم أنت الأفضل..استقبال خاص لـ محمد صلاح في مطار القاهرة

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن

ترشيحاتنا

مدحت الكمار

برلماني: انتصارات أكتوبر نبراس للفخر الوطني ومسيرة البناء والتنمية

الكلاب

التصالح المشروط.. قانون حيازة الحيوانات الخطرة يضع ضوابط جديدة لإنهاء النزاعات

حسين خضير

برلماني: انتصار أكتوبر نموذج خالد للتضحية والوحدة الوطنية

بالصور

حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد