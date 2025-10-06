دراسة بريطانية: ساعتان من التمارين أسبوعيا تقللان من آلام المفاصل

أظهرت دراسة بريطانية أن الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل في الركبة أو الظهر، يمكنهم تقليل آلامهم بشكل ملحوظ، وخفض زياراتهم للأطباء، وتقليل أيام الغياب عن العمل، إذا مارسوا ساعتين من التمارين أسبوعيا.

واعتمدت الدراسة، التي نشرت نتائجها صحيفة الجارديان، البريطانية، على متابعة 40 ألف مشارك في منطقة مانشستر الكبرى، حيث حللت أثر برنامج تمارين منظم تقدمه مجموعة (نوفيلد هيلث) بالتعاون مع جامعة مانشستر متروبوليتان ومؤسسة (فورنتير ايكنومكس).

وخلال 12 أسبوعا، التزم المشاركون بجلستين أسبوعيا (ساعة لكل جلسة) يقودها مختصون في إعادة التأهيل، تتضمن تمارين لتحسين الحركة، والتوازن والقوة البدنية وصحة القلب والأوعية الدموية.

وجاءت أبرز النتائج: انخفاض الألم بنسبة 35% وتراجع زيارات الأطباء بنسبة 29% وانخفاض أيام الغياب المرضي عن العمل إلى النصف تقريبا وتراجع الحاجة إلى رعاية أفراد الأسرة بنسبة 21%.

وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي والاجتماعي، قدرت الدراسة أن إدماج 3.7 مليون بريطاني يعانون من آلام المفاصل في برنامج مشابه يمكن أن يحقق عوائد تصل إلى 34 مليار جنيه إسترليني، موزعة كالتالي: 18 مليار جنيه نتيجة تحسن الصحة العامة و13 مليار جنيه كفوائد للأسر ومقدمي الرعاية و3 مليارات جنيه زيادة في الإنتاجية الاقتصادية و230 مليون جنيه توفير مباشر لهيئة الخدمات الصحة الوطنية (NHS).