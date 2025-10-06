بالأسود..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نشرت المذيعة مى حلمى، ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بالأبيض فى الأسود.

تفاصيل إطلالة مى حلمى..

وتألقت مى حلمى، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود القصير و نسقت معه شراب شيفون شفاف ، و ارتدت على الفستان فرير باللون الأسود الانيق.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة اليس الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز مى حلمى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

يذكر أن مى حلمى دائمًا ما تشارك جمهورها لحظاتها اليومية وإطلالاتها المتنوعة، وتحرص على اختيار ما يعكس شخصيتها القريبة من الناس، والمزج بين الجرأة والنعومة في اختياراتها.



إليكم الصور..