الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الصين تكشف عن طائراتها الشبحية الجديدة

الصين
الصين
البهى عمرو

كشف الجيش الصيني عبر حسابه الرسمي للمرة الأولى عن حظائر إنتاج مقاتلاته الشبحية الجديدة من طرازي "جي-35" و"جي-35 إيه".

وأظهر الفيديو الذي بثه الجيش الصيني، مشاهد نادرة لطائرات J-35 ونسختها البرية J-35A وهي قيد التصنيع داخل منشآت شركة شنيانج لصناعة الطائرات التابعة لمجموعة "أفيك"، وهي الشركة المملوكة للدولة والمسؤولة عن تطوير العديد من المنصات القتالية المتقدمة في الصين، بحسب موقع "جلوبال تايمز" الصيني.

وفي السياق، قال سون كونج، عضو الأكاديمية الصينية للهندسة والمصمم الرئيسي لطائرة J-35، إن التصميم الشبحي يجعلها "غير مرئية فعليًا للخصوم".

وأشار "سون" إلى أن الطائرة تتمتع ببنية مدمجة وعالية التكامل تدعم قدرات متقدمة في مجال التحكم المعلوماتي وأنظمة الاتصال. كما تمتلك نظام إقلاع مزدوجًا يمكّنها من العمل على المدرجات المزودة بالمقاليع الكهرومغناطيسية وكذلك على المنصات ذات الإقلاع المائل، ما يجعلها ملائمة لمختلف أنواع حاملات الطائرات الصينية.

يأتي هذا التطور بعد أن أتمت J-35 أخيرًا أول اختبار ناجح لها للإقلاع والهبوط بمساعدة المقلاع الكهرومغناطيسي على متن حاملة الطائرات الصينية الأحدث "فوجيان"، وهي الحاملة الأولى في البلاد التي تستخدم هذا النظام المتطور.

كما أظهر التقرير لأول مرة النسخة البرية من الطائرة J-35A، التي تتميز بتصميم هوائي متكامل يجمع بين الشبحية والانسيابية.

يأتي هيكل الطائرة بتصميم تقليدي يعتمد على مقعد واحد ومحركين، مع جناح مدمج بجسم الطائرة، وذيل مزدوج مائل للخارج، إضافة إلى موازنات أفقية متحركة بالكامل لتعزيز القدرة على المناورة في القتال الجوي.

ووفقًا للتقرير، تُعد J-35A عنصرًا محوريًا في منظومة القتال الشبحي ومكافحة الشبحية لدى القوات الجوية الصينية. وهي مصممة أساسًا لمهام تحقيق وتثبيت التفوق الجوي، إلى جانب قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف سطحية.

وتشمل مهام الطائرة الرئيسية الاشتباك مع مقاتلات العدو، اعتراض القاذفات وصواريخ كروز، واستهداف أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والبحرية. وبفضل تصميمها الشبحي وأنظمة الاستشعار المتقدمة، من المتوقع أن تشكل J-35A إضافة نوعية إلى ترسانة القوات الجوية الصينية في مجالات الردع والسيطرة الجوية.

الجيش الصيني الصين مقاتلاته الشبحية

