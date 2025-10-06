متحف الشرطة يحتفل بـ ذكرى انتصار السادس من أكتوبر

ينظم متحف الشرطة القومي بالتعاون مع المتحف الحربي بالقلعة ،احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر ، وذلك اليوم الاثنين من الساعة ١١ صباحًا، بمقر متحف الشرطة القومي والمتحف الحربي بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

أوضحت إدارة متحف الشرطة القومي، أن الإحتفالية ترسيخا لتاريخ مصر من البطولات الحربية ،التى أصبحت ذاكرتنا مخلدة بها ولإثراء الوعي الآثري ،بالإَافة إلى إثراء التجربة السياحية.

متحف الشرطة القومي

جدير بالذكر أن متحف الشرطة القومي يُعد أحد المتاحف التاريخية في مصر، لتخليد الدور الذي تؤديه الشرطة المصرية في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن عبر العصور التاريخية المختلفة.

بدأت فكرة إنشاء المتحف وافتتاحه عام 1986، أثناء الاحتفال بذكرى عيد الشرطة، ثم تم إغلاقه للتطوير عام 2008، وأُعيد افتتاحه عام 2013.

يتكون المتحف من مبني واحد مقسم إلى عدد من القاعات التي تضم مقتنيات أثرية وصور تبرز جهود الشرطة المصرية ونضالها المتواصل منذ العصور المصرية القديمة وحتى العصر الحديث. كما تستعرض أدوات ومضبوطات الشرطة المصرية، وأهم المعارك، والاغتيالات السياسية، والجرائم الاجتماعية في العصر الحديث، بالإضافة إلى نماذج من الأسلحة التي استخدمها رجال الشرطة منذ العصر المملوكي وحتى العصر الحديث.