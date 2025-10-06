قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
اعترافات تفصيلية.. القصة الكاملة لسارق صندوق زكاة مسجد من أجل شراء المخدرات
أسعار الذهب اليوم الإثنين.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أسعار الطماطم تنخفض بعد 9 أيام.. الشعبة تعلن مفاجأة.. فيديو
بقوة 5.9 ريختر.. زلزال يضرب جنوب كازاخستان
بسبب المشاكل المادية.. الزمالك يعتذر عن المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لـ كرة اليد بالمغرب
بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي.. مصر تواصل بناء مستقبل طبي شامل
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-10-2025
مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يطلق فعالية "يوم الصناعة"
الصين تكشف عن طائراتها الشبحية الجديدة
أخبار البلد

متحف الشرطة يحتفل بـ ذكرى انتصار السادس من أكتوبر

محمد الاسكندرانى

ينظم متحف الشرطة القومي بالتعاون مع المتحف الحربي بالقلعة ،احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر ، وذلك اليوم الاثنين من الساعة ١١ صباحًا، بمقر متحف الشرطة القومي والمتحف الحربي بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

أوضحت إدارة متحف الشرطة القومي، أن الإحتفالية ترسيخا لتاريخ مصر من البطولات الحربية ،التى أصبحت ذاكرتنا مخلدة بها ولإثراء الوعي الآثري ،بالإَافة إلى إثراء التجربة السياحية.

متحف الشرطة القومي

جدير بالذكر أن متحف الشرطة القومي يُعد أحد المتاحف التاريخية في مصر، لتخليد الدور الذي تؤديه الشرطة المصرية في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن عبر العصور التاريخية المختلفة.

بدأت فكرة إنشاء المتحف وافتتاحه عام 1986، أثناء الاحتفال بذكرى عيد الشرطة، ثم تم إغلاقه للتطوير عام 2008، وأُعيد افتتاحه عام 2013.

يتكون المتحف من مبني واحد مقسم إلى عدد من القاعات التي تضم مقتنيات أثرية وصور تبرز جهود الشرطة المصرية ونضالها المتواصل منذ العصور المصرية القديمة وحتى العصر الحديث. كما تستعرض أدوات ومضبوطات الشرطة المصرية، وأهم المعارك، والاغتيالات السياسية، والجرائم الاجتماعية في العصر الحديث، بالإضافة إلى نماذج من الأسلحة التي استخدمها رجال الشرطة منذ العصر المملوكي وحتى العصر الحديث.

