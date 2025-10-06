69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي.. مصر تواصل بناء مستقبل طبي شامل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أسست نظام التأمين الصحي منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى استمرار تقديم الخدمات الصحية لنحو 69 مليون مواطن حتى اليوم.

مصر من أوائل الدول في تطبيق نظام التأمين الصحي

ميزانية الصحة تقفز من 32 مليارًا إلى 400 مليار جنيه

وقال خالد عبد الغفار، إن ميزانية الصحة ارتفعت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، مؤكدا أنه كانت خلال عام 2014 وصلت إلى 32 مليار جنيه، ولكنها ارتفعت إلى 400 مليون جنيه مما يدل على أن الدولة تهتم بصحة المواطن المصري

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان أن الدولة المصرية دعمت العلاج على نفقة الدولة بـ 30 مليار جنيه، إضافة إلى أنه نعمل على تأمين الدواء للمواطن الذي لا يستطيع الانضمام للتأمين الصحي.

التأمين الصحي الشامل لا يقل أهمية عن المشروعات القومية

وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع قومي لا يقل عن مشروع حياة كريمة، أو المشروعات القومية التي تمت في البنية التحتية.

وقال أن مشروع التأمين الصحي الشامل، بدأ في 6 محافظات في المرحلة الأولى، مؤكدا أن تلك المرحلة كانت مرحلة دقيقة لأنه نطبق منظومة جديدة على المنظومة الصحية وكان لا بد من رفع كفاءة المستشفيات وبناء مسشتفيات جديدة.

وتابع أنه انتهينا من 6 محافظات المرحلة الأولى، وعملنا على بدء المرحلة الثانية في محافظات أخرى، وهي دمياط وكفر الشيخ والمنيا والاسكندرية.