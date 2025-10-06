وزير الصحة: الدولة المصرية دعمت العلاج على نفقة الدولة بـ 30 مليار جنيه

أكد الدكتور خالد غبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان أن مصر من أوائل دول العالم في انشاء التأمين الصحي، مشيرا إلى أن تلك المنظومة بدأت في ستينيات القرن الماضي، وحتى الأن نستمر في تقديم الخدمة لما يقرب من 69 مليون مواطن مصري.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن ميزانية الصحة ارتفعت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، مؤكدا أنه كانت خلال عام 2014 وصلت إلى 32 مليار جنيه، ولكنها ارتفعت إلى 400 مليون جنيه مما يدل على أن الدولة تهتم بصحة المواطن المصري

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان أن الدولة المصرية دعمت العلاج على نفقة الدولة بـ 30 مليار جنيه، إضافة إلى أنه نعمل على تأمين الدواء للمواطن الذي لا يستطيع الانضمام للتأمين الصحي