وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل لا يقل أهمية عن المشروعات القومية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان أن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع قومي لا يقل عن مشروع حياة كريمة، أو المشروعات القومية التي تمت في البنية التحتية.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مشروع التأمين الصحي الشامل، بدأ في 6 محافظات في المرحلة الأولى، مؤكدا أن تلك المرحلة كانت مرحلة دقيقة لأنه نطبق منظومة جديدة على المنظومة الصحية وكان لا بد من رفع كفاءة المستشفيات وبناء مسشتفيات جديدة.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان أنه انتهينا من 6 محافظات المرحلة الأولى، وعملنا على بدء المرحلة الثانية في محافظات أخرى، وهي دمياط وكفر الشيخ والمنيا والاسكندرية.