أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-10-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-10-2025
أسعار الذهب اليوم
سعر عيار 24 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 5971 جنيها للجرام
سعر عيار 21 اليوم
- سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 5225 جنيهًا للجرام
سعر عيار 18 اليوم
- سجّل سعر الذهب عيار 18 قيمة 4482 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب 41840 جنيها.
سعر الذهب عالميًا 2025
حققت أسعار الذهب قفزة عالمية جديدة لتتجاوز المكاسب الأسبوعية 0.1 % لتسجل الأونصة قيمة 3886.83 دولار.
سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.9%، مدفوعة بصعود الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%، وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.