مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله

يعشق الكثير من الأشخاص تناول القتة ولكن لا يعرف البعض الفوائد المذهلة لها، لذللك نكشف عن أبرز فوائد القتة.

فوائد خضار "القَتّة"

كشفت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أبرز الفوائد الصحية لها:

القتة

1. منخفضة السعرات الحرارية

مثل الخيار، تحتوي على كمية كبيرة من الماء، مما يجعلها خيارًا ممتازًا في الحميات الغذائية لخسارة الوزن.

2. مرطبة للجسم

غنية بالماء، وبالتالي تساعد على ترطيب الجسم، خصوصًا في الأجواء الحارة.

3. تسهل الهضم

تحتوي على ألياف طبيعية خفيفة تساعد على تحسين عملية الهضم، وتخفف من الإمساك.

4. مدرة للبول

تساعد الجسم في التخلص من السوائل الزائدة والسموم، مما يساهم في تنقية الكلى والمثانة.

5. غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي على فيتامينات مثل فيتامين C وA، ما يساهم في دعم المناعة ومقاومة الالتهابات.

6. مفيدة لصحة القلب

بسبب محتواها القليل من الدهون والصوديوم، فهي مناسبة لمرضى القلب والضغط.

7. مرونة في الطهي

يمكن تناولها نيئة، أو طهيها على البخار، أو قليها خفيفًا، أو حتى إضافتها إلى السلطات.

طرق تناول القَتّة الإتة