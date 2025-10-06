طريقة عمل برجر الجبنة زى المطاعم

يعد البرجر بالجبنة من الأكلات الشهية التي يحبها الأطفال والكبار ويمكن الاستعانة بها في ساندوتشات المدارس.

نعرض لكم طريقة برجر الجبنة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البرجر بالجبنة



لحمة مفرومة

بقسماط

بيضة

بيكنج بودر

بصل بودرة

ثوم بودرة

بابريكا

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

ملح

فلفل أسود

التقديم:

جبنة شرائح

شرائح طماطم

بطاطس محمرة

كاتشاب

خبز كيرز



طريقة عمل البرجر بالجبنة



في الكبة ضعي اللحمة المفرومة والبقسماط والبيض والبيكنج بودر والتوابل والملح والفلفل الاسود واعجنيهم جيدا.



اخلطى البرجر جيداً وشكليه أقراص

واقليها فى طاسة بها القليل من الزيت.



عند النضج اقلبي البرجر على الوجه الآخر حتى اكتمال النضج وضعيهفي طبق التقديم أو اصنعي منه ساندوتشات مع الخبز والجبنة والطماطم والبطاطس والكاتشاب