آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح

أعربت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار One، عن استيائها من انتشار مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تصرفات غير لائقة في الأماكن العامة، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تتنافى مع قيم المجتمع المصري وعاداته.

وقالت مفيدة شيحة، خلال حلقة البرنامج، إن ما يحدث على بعض منصات السوشيال ميديا أصبح يتجاوز حدود الحرية الشخصية إلى انتهاك الذوق العام والإساءة لصورة الشباب المصري، مشيرة إلى أن هذه الظواهر تحتاج إلى وقفة مجتمعية حازمة.

وأضافت مفيدة شيحة، أن : «لا يمكن أن نعتبر تصوير ونشر مثل هذه الأفعال نوعًا من التسلية أو التريند، لأن في ذلك ضررًا كبيرًا على المجتمع، خاصة على الأطفال والمراهقين الذين يتأثرون بما يشاهدونه عبر الإنترنت، والدنيا عكت آخر عكة.

وأكدت مقدمة «الستات» أهمية تفعيل دور الأسرة والمدرسة والإعلام في التوعية بالسلوك المسؤول على الإنترنت، مشددة على أن حرية التعبير لا تعني نشر ما يخدش الحياء أو يضر بالقيم العامة.

واختتمت مفيدة شيحة حديثها بدعوة الجهات المعنية إلى تطبيق القوانين الرادعة ضد من ينشر أو يروج لمثل هذه المقاطع، حفاظًا على صورة المجتمع واحترامًا للآداب العامة، مشددة على أن مصر ستظل بلد القيم والأخلاق مهما حاول البعض تشويه صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واكملت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"في رأي كله غلط ولا ده صح ولا ده صح، ولا كان المفروض ده يعمل ده ولا ده يعمل ده".