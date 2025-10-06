قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تتعاون مع الجانب الألماني لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة
الإفراج بالعفو عن 2735 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

أعربت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار One، عن استيائها من انتشار مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تصرفات غير لائقة في الأماكن العامة، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تتنافى مع قيم المجتمع المصري وعاداته.

وقالت مفيدة شيحة، خلال حلقة البرنامج، إن ما يحدث على بعض منصات السوشيال ميديا أصبح يتجاوز حدود الحرية الشخصية إلى انتهاك الذوق العام والإساءة لصورة الشباب المصري، مشيرة إلى أن هذه الظواهر تحتاج إلى وقفة مجتمعية حازمة.

وأضافت مفيدة شيحة، أن : «لا يمكن أن نعتبر تصوير ونشر مثل هذه الأفعال نوعًا من التسلية أو التريند، لأن في ذلك ضررًا كبيرًا على المجتمع، خاصة على الأطفال والمراهقين الذين يتأثرون بما يشاهدونه عبر الإنترنت، والدنيا عكت آخر عكة. 

وأكدت مقدمة «الستات» أهمية تفعيل دور الأسرة والمدرسة والإعلام في التوعية بالسلوك المسؤول على الإنترنت، مشددة على أن حرية التعبير لا تعني نشر ما يخدش الحياء أو يضر بالقيم العامة.

واختتمت مفيدة شيحة حديثها بدعوة الجهات المعنية إلى تطبيق القوانين الرادعة ضد من ينشر أو يروج لمثل هذه المقاطع، حفاظًا على صورة المجتمع واحترامًا للآداب العامة، مشددة على أن مصر ستظل بلد القيم والأخلاق مهما حاول البعض تشويه صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واكملت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"في رأي كله غلط ولا ده صح ولا ده صح، ولا كان المفروض ده يعمل ده ولا ده يعمل ده".

مفيدة شيحة فعل فاضح مواقع التواصل الاجتماعي

