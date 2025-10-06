القبض على سائق توك توك تعدى على شخص بمفتاح الكاوتش بعد حادث تصادم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالوقوف أعلى سيارة والتعدى على قائدها بالسب والضرب وإحداثه تلفيات بالسيارة بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيارة "بها بعض التلفيات" ، وقائدها (

سائق "مصاب بجروح متفرقة"، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 4 الجارى وحال سيره بالسيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الطالبية، إصطدم به سائق توك توك فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب بإستخدام "مفتاح تغيير الإطارات" محدثاً إصابته المنوه عنها وقيامه بالوقوف أعلى السيارة وإحداث تلفيات بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة القسم) كما تم ضبط 3 من أهليته عقب السيطرة عليهم دون تجاوز لمحاولتهم إخفاء الأداة المستخدمة فى الواقعة والتعدى على القوات ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.