التعليم تتعاون مع الجانب الألماني لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة
الإفراج بالعفو عن 2735 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
المحافظات تحتفل بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر.. أكاليل زهور وأناشيد وطنية ومشاعر فخر في ربوع مصر

تزينت ميادين المحافظات المصرية صباح اليوم الاثنين  6 أكتوبر  بألوان العلم المصري، وتوافد المواطنون وطلاب المدارس والفرق الكشفية على النصب التذكارية للشهداء، احتفالًا بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جنوب سيناء 

​شاركت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، برئاسة  عادل عتلم مدير المديرية، في احتفالات المحافظة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

​وقد توافدت الفرق الكشفية والرياضية من مدارس طور سيناء حاملةً أعلام جمهورية مصر العربية أمام النصب التذكاري للشهداء بساحة العلم، أمام ديوان عام محافظة جنوب سيناء.

​جاء ذلك بحضور  سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية، و أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، و وليد جعفر موجه أول التربية الرياضية، و مديري المدارس ومعلمي ومعلمات مدارس طور سيناء على ساحة العلم.

​تزينت ساحة النصر بالأعلام المصرية وعلم المحافظة، واحتشد المواطنون، وعواقل القبائل البدوية، وطلاب المدارس، وفرق الكشافة، رافعين الأعلام ومرددين الأغاني الوطنية.

​ووضع اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، يرافقه مدير الأمن، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، عقب أداء الموسيقى العسكرية.

​وقدم المحافظ التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، مؤكدًا أن انتصارات أكتوبر تُعد درسًا شاهدًا على عظمة الجيش المصري، وتلاحم الشعب مع القيادة السياسية عبر التاريخ.

​وأكد أن انتصارات أكتوبر مصدر فخر وإلهام للجميع، ومرآة تعكس مدى قوة وبسالة المصريين قيادةً وشعبًا وجيشًا. لذا، لا بد من إحيائها ونقل أحداثها بكافة التفاصيل عبر الأجيال؛ ليتخذوا منها العبرة والعظة في المثابرة وعدم الاستسلام، إضافة إلى ترسيخ الوطنية في نفوسهم.

​وأوضح أن القيادة السياسية تحرص على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء بكافة القطاعات، بما يتوافق مع طموح ومتطلبات المواطنين، ويدفع عجلة التنمية تحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

​وأشاد محافظ جنوب سيناء بالدور المحوري الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وما يبذلونه من جهود لتحقيق الاستقرار والأمان في كافة ربوع مصر بشكل عام، وسيناء بشكل خاص، مُثمنًا الدور الذي يقوم به أبناء سيناء في دحر الإرهاب.

اسيوط

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، صباح اليوم، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بحي شرق أسيوط، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تضمنت عروضًا رياضية وعسكرية مبهرة، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن داخل المدرسة، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء أ.ح خالد عبد السميع قائد قطاع مدارس التأسيس العسكري، والعميد أ.ح هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد عبد الحكيم مساعد قائد القطاع، والمهندس النائب مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحافظة، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وإيهاب عبد الحميد رئيس مجلس أمناء إدارة أسيوط التعليمية وداليا تادرس المراقب المالي لمجلس أمناء إدارة أسيوط التعليمية، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأعضاء مجالس الأمناء وهيئة التدريس بالمدرسة.

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار، تلاها عزف موسيقي عسكري جسد روح النصر والاعتزاز بالوطن عقب ذلك، انطلقت العروض الرياضية والعسكرية التي شملت فقرات للكاراتيه والمصارعة واللياقة البدنية، قدمها طلاب المدرسة بإتقان وانضباط عكس المستوى المتميز لتدريبهم واستعدادهم.

المنيا

أناب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لوضع إكليلٍ من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر المراسم العميد أ.ح محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، والدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، والدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من مديري المديريات، ورؤساء المراكز، والقيادات الأمنية والتنفيذية، والمحاربين القدماء، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

سلام الشهيد 

بدأت المراسم بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بحياتهم فداءً لمصر، ثم عزفت الفرقة الموسيقية لقوات أمن المنيا السلام الوطني وسلام الشهيد.

وقدم نائب المحافظ التهاني إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى النصر الخالد، مؤكدًا أن أكتوبر سيبقى رمزًا للفخر والعزة الوطنية، وأن شعب المنيا يقف دائمًا صفًا واحدًا خلف قواتنا المسلحة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

المحافظات ذكرى انتصارات أكتوبر اسيوط جنوب سيناء

طريقة عمل معكرونة الكانيلوني
مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله
نيسان ليف
مزاد سيارات
