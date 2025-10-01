قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
استبعاد معلمة ضربت طالب بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
سيارة مسرعة تدهس 10 أشخاص بالواحات البحرية والسائق يفر هاربًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي: مصنع 200 قلعة صناعية كبرى تدعم الجيش والمشروعات القومية

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك بالتوازي مع السعي الدائم للتطوير الشامل لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة في إطار تعزيز العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكّن من أداء المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي على أكمل وجه كركيزة أساسية لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة وكأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي).

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بعقد اجتماع مع المهندس وفيق مجدي شفيق رئيس مجلس إدارة (مصنع 200 الحربي)، بحضور عدد من مسئولي الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث تم إستعراض البيانات الخاصة بمعدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية وخطط التطوير وموقف توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل، وتم متابعة آخر المستجدات المتعلقة بعدد من المشروعات التي يقوم المصنع بتنفيذها.

مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات

وعقب الاجتماع، قام الوزير "محمد صلاح" بتفقد المعرضين الداخلي والخارجي بالمصنع، واللذين يضمان عدد من منتجات مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وكذا عدد من منتجات شركات الإنتاج الحربي الشقيقة، والتي يتم تصنيعها بأعلى جودة.
وخلال الجولة وجّه الوزير بضرورة استغلال الموارد بالشكل الأمثل للاستفادة القصوى منها، والمداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات المنوط (مصنع 200 الحربي) بتنفيذها، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والمراقبة الداخلية والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، مشددًا على وجوب التزام العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي وإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية وذلك حرصًا على سلامتهم أثناء القيام بمهام عملهم وبما يكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، وأكد الوزير "محمد صلاح" أن مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يعد قلعة صناعية كبرى ونموذج للتكامل والتعاون البنّاء مع مختلف الجهات المحلية والعالمية في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية.

جدير بالذكر أن مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) يقوم بتصنيع العديد من المنتجات العسكرية المتطورة، ومن أحدث هذه المنتجات راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200"، ويتم حاليًا تجهيز خط الإنتاج الخاص بمنظومة الهاوتزر “K9” بماكينات تشغيل المنظومة التي تعد من من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم، وبخلاف دوره الهام في مجال التصنيع العسكري يقوم المصنع بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل (عربات الطعام وخزانات الوقود والفصول التعليمية المتنقلة)، والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة مثل مشروعات النقل الأخضر من خلال إنتاج الأتوبيسات الكهربائية “SETIBUS” بالتعاون مع شركة “MCV”، وقد شاركت هذه الأتوبيسات الكهربائية في مؤتمر المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ وتم تسليم عدد (110) أتوبيس كهربائي لصالح محافظتيّ القاهرة والإسكندرية، إلى جانب تصنيع عدد (100) أتوبيس كهربائي لصالح مشروع الأتوبيس الترددي السريع،

كما يشارك المصنع في مشروع تحويل عدد (2262) أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات (الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبترول والثروة المعدنية والمالية وهيئتيّ النقل العام بالقاهرة والإسكندرية)، وبالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص وهي جيوشي لصناعة وسائل النقل، والذى بمقتضاه سيتم تحويل هذه الأتوبيسات من خلال (6) مراحل، كل مرحلة بإجمالي عدد (377) أتوبيس، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل وجاري تنفيذ المرحلة الثانية، ويوجد بالمصنع مجمع نموذجي لتدوير ألياف مخلفات أشجار الموز لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إنتاج السماد العضوي في المرحلة الثانية من المشروع.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي توطين تكنولوجيات المشروعات القومية القوات المسلحة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

ROG

أسوس تطلق تحديثات كبرى لأجهزة ROG لإصلاح التقطعات وتحسين الأداء

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

