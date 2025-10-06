فواكه وأطعمة تساعد على النوم العميق |تعرف عليها

يعاني عدد كبير من الأشخاص الأرق واضطرابات النوم المختلفة لذا من المهم معرفة العادات والطرق الطبيعية التى تساعد في التخلص منه بعيدا عن الأدوية التى تسبب آثارا جانبية متعددة فضلا عن تكلفتها، لذا نقدم لك فى هذا التقرير الاطعمة و الفواكه التى تساعد على النوم وفقا لموقع بولد سكاى.

الأطعمة والفواكه التي تساعد على النوم ..

1-الأرز الأبيض:

تجدر الإشارة إلى أنَّ الفرق الرئيسي بين الأرز الأبيض والأرز البني، هو أنّ الأرز الأبيض قد تمّ تنخيله وإزالة الجراثيم منه، ممّا جعله يحتوي كمية أقل من الألياف، والمواد الغذائية، ومضادات الأكسدة، ومع ذلك لا يزال الأرز الأبيض يحتوي على كمية لا بأس بها من الفيتامينات والمعادن.

2-الديك الرومي:

يُعدّ الديك الرومي مصدراً غنياً بالبروتين، وبعض الفيتامينات، والمعادن، ويزعم كثير من الناس حسب تجاربهم أنَّ تناول حصة من الديك الرومي قبل النوم يُعزّز النوم، ولكن قد يُعزى هذا الأمر إلى أنَّ الديك الرومي يحتوي على الحمض الأميني تريبتوفان الذي يلعب دوراً مهماً في زيادة إنتاج هرمون الميلاتونين المنظّم للنوم.

3- شاي البابونج:

أنَّ شرب شاي البابونج يُحسّن من جودة النوم بشكل عام؛ إذ إنّ شاي البابونج يحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تُعزّز النوم.

4- الأسماك الدهنية:

حيث تُعتبر الأسماك الدهنية مصدراً رئيسياً لفيتامين د، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وكلاهما له فوائد في تحسين جودة النوم.

5- المكسرات:

يُنصح بتناول حفنة من المكسرات، حيث تُعدّ المكسرات مصدراً جيداً للدهون الصحية للقلب، ويحتوي اللوز والجوز على وجه التحديد على الميلاتونين؛ وهو هرمون يُساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، ويمكن أن يزيد تناولهم من مستويات الهرمون في الدم؛ ممّا يساعد على النوم بشكل صحي.

6- الحليب الدافئ:

قد يرتبط احتواء الحليب على التريبتوفان والميلاتونين بتحسين وتعزيز النوم، كما قد تكون العلاقة لدى الأطفال بين تناول الحليب الدافئ ووقت النوم علاقة نفسية.

7- الفواكه:

تجدر الإشارة إلى أنّ تناول بعض الفواكه التي تحتوي على الميلاتونين قد يُساعد على النوم بشكل أسرع، والاستيقاظ أقل أثناء الليل؛ فعلى سبيل المثال إنّ عصير الكرز يحتوي على الكثير من الميلاتونين، وكذلك فإنّ الموز، والأناناس، والبرتقال هي مصادر جيدة للميلاتونين أيضاً، وقد يكون للفواكه والخضروات الأخرى الغنية بالمواد المضادّة للأكسدة تأثير في مواجهة الإجهاد التأكسدي الناتج عن اضطراب النوم مثل: التوت، والخوخ، والزبيب، ويُنصح الشخص الذي يُعاني من الأرق بتناول فاكهة الكيوي قبل النوم، حيث قد تزيد من مدة النوم لمدة ساعة.

نصائح مساعدة على النوم..

1-اختيار الوسادة الصحية والمريحة التي تحدّ من آلام الرقبة وتحسّن النوم، لذلك لا بد من اختيار الوسادة المصنوعة من الألياف الطبيعيّة.

2-أخذ حمام ساخن قبل النوم بساعة ونصف أو ساعتين: حيث إنّه يعالج الأرق ويساعد على استرخاء الجسم.

3-تدفئة الجسم جيداً قبل النوم، فالنوم عارياً يسبب التقطيع في النوم وذلك بسبب تغير الحرارة.

4-تهيئة غرفة النوم: من الأفضل جعل مكانٍ مخصّصٍ للنوم بعيداً عن الضوضاء، وعن مكان العمل، كذلك تنظيف السرير وإزالة الفوضى عنه، واستخدام الألوان الفاتحة في الغرفة يساعد على النوم العميق، .

5-الاعتدال في تناول الطعام، وعدم تناول الوجبات الدسمة قبل النوم، لأنها تزيد من حرارة الجسم وتسبب الأرق.

6-الحد من الكافيين: إذا كنت تعاني من الأرق فابتعد عن الشاي والقهوة والكاكاو والمشروبات الغازية بعد منتصف اليوم؛ فالكافيين يؤخّر النوم ويسبّب الأرق.