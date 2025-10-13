بقينا صحاب .. تامر حسني يشارك فيديو طريفاً مع طفلة في مطعمه

شارك الفنان تامر حسني جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو طريفًا مع طفلة وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وظهر الفنان تامر حسني في الفيديو القصير وهو يفاجئ طفلة أثناء تناولها الطعام داخل مطعمه.



ونشر تامر حسني الفيديو وعلق عليه: "قائلًا حبيبة قلبي القمر دي فاجأتها في مطعم آدمز وبقينا أصحاب خلاص نهاركم جميل زيكم".

أحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الجماهيرية داخل أحد المنتجعات بالعين السخنة التي امتد صداها لقائدي السيارات بطريقي الجلالة والزعفرانة.



حضر تامر بصحبة شقيقه حسام ومدير أعماله تامر يحيى وصعد على خشبة المسرح وسط استقبال جماهيري حافل مرددا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ثم انطلق ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة الي أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير وأغنيتي" ملكة جمال الكون" و"المقص".