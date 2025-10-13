قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سياسي أمريكي لـ صدى البلد: الرئيس السيسي شريك في صناعة السلام.. وترامب يراهن على دور مصر في مستقبل غزة
حماس: سنسلم اليوم 4 جثامين لرهائن إسرائيليين
وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن نعمل على ضمان عودة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس
ميلوني من شرم الشيخ: نقدر دور مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قضية الدارك ويب .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة إلى 9 نوفمبر
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بقينا صحاب .. تامر حسني يشارك فيديو طريفاً مع طفلة في مطعمه

تامر حسني
تامر حسني
علا محمد

شارك الفنان تامر حسني جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو طريفًا مع طفلة وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وظهر الفنان تامر حسني في الفيديو القصير وهو يفاجئ طفلة أثناء تناولها الطعام داخل مطعمه.


ونشر تامر حسني الفيديو وعلق عليه: "قائلًا حبيبة قلبي القمر دي فاجأتها في مطعم آدمز وبقينا أصحاب خلاص نهاركم جميل زيكم".

أحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الجماهيرية داخل أحد المنتجعات بالعين السخنة التي امتد صداها لقائدي السيارات بطريقي الجلالة والزعفرانة.


حضر تامر بصحبة شقيقه حسام ومدير أعماله تامر يحيى وصعد على خشبة المسرح وسط استقبال جماهيري حافل مرددا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ثم انطلق ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة الي أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير  وأغنيتي" ملكة جمال الكون" و"المقص".

الفنان تامر حسني تامر حسني مدير أعماله تامر يحيى تامر حسني في حفله الاخير صور تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

مشغولات ذهبية

بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

غزة

أستاذ علوم سياسية: هناك تخوفات أن تقوم حماس بعمل يفسد اتفاقية السلام

ضياء رشوان

بعد الإخطار بالحضور.. ضياء رشوان يكشف سرّ غياب نتنياهو عن قمة السلام

عمرو أديب

يا ترى هيبيع لنا أي؟.. عمرو أديب: زيارة ترامب لشرم الشيخ هي الوجه الآخر من عملته مع إسرائيل

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد