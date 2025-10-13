بالأبيض والأسود .. دينا فؤاد تلفت الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة دينا فؤاد، متابعيها وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت دينا في الصور باطلالة بالأبيض والأسود ، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيها.



وكانت قد قالت الفنانة دينا فؤاد في تصريحات سابقة إنها سعيدة بالنجاح الذي حققه مسلسل حكيم باشا في رمضان 2025، وتكريمها عن دورها في المسلسل.

ووصفت دينا فؤاد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الشخصية التي قدمتها في حكيم باشا بأنها كانت مرهقة ولكن كل التعب والمجهود تكلل بالنجاح.

وكشفت دينا فؤاد عن اقتراب تعاقدها مع عمل رمضاني جديد رفضت الكشف عن تفاصيله مؤكدة على أن دورها لن يكون شخصية صعيدية.