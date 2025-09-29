دينا فؤاد: شخصيتي في حكيم باشا أرهقتني ومش هعمل صعيدي في رمضان 2026

قالت الفنانة دينا فؤاد إنها سعيدة بالنجاح الذي حققه مسلسل حكيم باشا في رمضان 2025، وتكريمها عن دورها في المسلسل.



ووصفت دينا فؤاد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الشخصية التي قدمتها في حكيم باشا بأنها كانت مرهقة ولكن كل التعب والمجهود تكلل بالنجاح.

وكشفت دينا فؤاد عن اقتراب تعاقدها مع عمل رمضاني جديد رفضت الكشف عن تفاصيله مؤكدة على أن دورها لن يكون شخصية صعيدية.



مسلسل حكيم باشا

تجاوز البرومو الترويجي لمسلسل "حكيم باشا" للنجم مصطفى شعبان حاجز 4 ملايين مشاهدة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقبل إذاعته ضمن السباق الرمضاني 2025.



ويسلط المسلسل الضوء على تجارة الآثار في حبكة فنية مليئة بالدراما، وتفاعل الجمهور مع البرومو بشكل كبير على جميع مواقع التواصل الاجتماعي .

شارك في بطولة المسلسل إلى جانب مصطفى شعبان نخبة من النجوم، من بينهم دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت.