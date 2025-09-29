قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عماد النحاس يكشف حقيقة طلب زيزو المشاركة أمام الزمالك
عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم
بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيًا أمام الأهلي.. والنحاس تفوق على فيريرا
القمة حمرا.. 3 أهداف و4 كروت والنينجا يقلب الطاولة على الزمالك وإصابة نجم الأهلي
هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام
وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي
فن وثقافة

دينا فؤاد: شخصيتي في حكيم باشا أرهقتني ومش هعمل صعيدي في رمضان 2026

نجلاء سليمان

قالت الفنانة دينا فؤاد إنها سعيدة بالنجاح الذي حققه مسلسل حكيم باشا في رمضان 2025، وتكريمها عن دورها في المسلسل.


ووصفت دينا فؤاد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الشخصية التي قدمتها في حكيم باشا بأنها كانت مرهقة ولكن كل التعب والمجهود تكلل بالنجاح.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وكشفت دينا فؤاد عن اقتراب تعاقدها مع عمل رمضاني جديد رفضت الكشف عن تفاصيله مؤكدة على أن دورها لن يكون شخصية صعيدية.


مسلسل حكيم باشا

تجاوز البرومو الترويجي لمسلسل "حكيم باشا" للنجم مصطفى شعبان حاجز 4 ملايين مشاهدة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقبل إذاعته ضمن السباق الرمضاني 2025.


ويسلط المسلسل الضوء على تجارة الآثار في حبكة فنية مليئة بالدراما، وتفاعل الجمهور مع البرومو بشكل  كبير على جميع مواقع التواصل الاجتماعي .

شارك في بطولة المسلسل إلى جانب مصطفى شعبان نخبة من النجوم، من بينهم دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت.

دينا فؤاد حكيم باشا مهرجان الفضائيات العربية

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

مجلس النواب

نواب: التعاون المصري الإماراتي في الطيران نقلة نوعية نحو اقتصاد رقمي وصناعات ذكية

النائب ايهاب رمزي

إيهاب رمزي يكشف لصدى البلد تفاصيل مقترحه الجديد بشأن تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية

قانون الطفل

كيف يحمي قانون الطفل المولودين بالخارج؟ ضوابط التسجيل وشروط التبليغ

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

