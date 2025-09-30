شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة

وجهت الفنانة شهيرة رسالة دعم للإعلامي عمرو أديب عقب خسارة نادي الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة الأخيرة، مؤكدة تعاطفها معه رغم انتمائها وتشجيعها الكبير للنادي الأهلي.

وقالت شهيرة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الرياضة في النهاية “مكسب وخسارة”، داعية أديب إلى عدم الانفعال الزائد أو الحزن الشديد، ومؤكدة تقديرها لشغفه وحبه لنادي الزمالك.

وأضافت: أنها على الرغم من سعادتها بفوز الأهلي، إلا أن مشاعرها تجاه عمرو أديب غلبت، مشيرة إلى أنها شعرت بالقلق عليه ونصحته بالاهتمام بصحته قبل أي شيء.

فوز الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك:

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الاثنين باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء.