شعبة الأسماك: مصر الرابعة عالميًا والأولى أفريقيا في الإنتاج

أكد هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، أن هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء الأسماك، والأسعار لم تنخفض خلال الفترة الحالية، لكن الأسعار ثابتة.

وأضاف رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الاستزراع السمكي ارتفع خلال السنوات الأخيرة، وأن انتاج مصر وصل إلى 2.4 مليون طن من الأسماك، وأن معظم الإنتاج يكون من المزارع السمكية بقيادة شركة وطنية ومزارع أهلية.

ولفت إلى أن 35 % من الإنتاج القومي المصري للأسماك يكون من المزارع السمكية بكفر الشيخ، وأن مصر تحتل المركز الرابع على مستوى العالم في انتاج الأسماك، والأول إفريقيا وعربيا.

ولفت إلى أن الأسماك تعتبر بروتين جيد جدا، للمواطنين، وهناك إقبال من قبل المواطنين على شراء الأسماك، لكن المتحكم في سعر السمك يكون بسبب مدخلات الانتاج.

وأشار إلى أن مصر تستورد الأعلاف الخاصة بالأسماك من الخارج، وأغلبها يكون من شرق أوكرانيا، ومن دول أخرى، وأن أسعار الأسماك مرتفعة بسبب رفع أسعار الأكل الخاص بها.