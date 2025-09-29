أحمد داش يشاهد فيلم لامؤاخذة بعد مرور 11 عاما على عرضه الأول

حضر الفنان أحمد داش إعادة عرض فيلمه لا مؤاخذه بمناسبة مرور 20 سنة على فيلم كلينك، في سينما زواية مع جمهوره، وذلك بعد 11 عام على عرضه في السينمات.



فيلم لا مؤاخذه عرض عام 2014، وضم عدد من النجوم، من أبرزهم: أحمد داش، كندة علوش، هاني عادل، معاذ نبيل، محمد عادل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه حول طفل يتوفى والده فجأة، وتتحول حياتهم ويضطر الدخول الى مدرسة حكومية وتتطور الاحداث بعد ذلك .

يعد أحدث أعمال أحمد داش هو فيلم نجوم الساحل وضم عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد .

وفي سياق آخر، تم اختيار أحمد داش من فوربس ميدل ايست ضمن قائمة فوربس لمشاهير انستغرام تحت سن الثلاثين .

وشارك أحمد داش في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل مسار اجباري، وشاركه في البطولة عصام عمر، ياسمينا العبد، صابرين، بسمة، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان، وشارك في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقد حصل النجم أحمد داش علي جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فاعليتها في أبو ظبي في سبتمبر ٢٠٢٣.

كما كان لأحمد داش ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد"، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.